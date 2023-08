7 consejos para volver al trabajo después del cáncer

Volver al trabajo después del tratamiento del cáncer puede resultar un desafío. Es posible que esté consumido por pensamientos constantes sobre qué pasaría si: ¿Qué pasa si ya no puedo hacer el trabajo físicamente? ¿Qué pasa si mis colegas no me ven igual? ¿Qué pasa si me tratan injustamente?

Heather DeRousse, consejera vocacional del Programa de Adolescentes y Adultos Jóvenes (MD Anderson Cancer Center), compartió consejos sobre cómo buscar trabajo y regresar a él durante o después del tratamiento del cáncer.

Prioriza tu salud

Tu salud física y mental debe ser tu máxima prioridad. Antes de regresar al trabajo, comuníquese con su médico y asegúrese de que esté aprobado para comenzar a trabajar nuevamente. Aborde cualquier otro problema de salud con su equipo de atención para determinar su gravedad.

Comenzar a trabajar nuevamente requiere un poco de planificación adicional para asegurarse de que esté listo y cómodo con la transición. Hablar sobre el cronograma con su médico y su equipo de atención médica es el mejor lugar para comenzar.

Será más fácil volver al trabajo sin el estrés añadido de los problemas de salud.

Recupera tu confianza

Se necesita mucho para reconstruir tu confianza. Su plan para regresar al trabajo debe incluir a su empleador y a su equipo de atención. Mantén a todos informados de lo que todavía eres capaz de hacer y de lo que ya no puedes hacer. El cáncer se define como una discapacidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

“Ya sea que usted sea un sobreviviente o todavía esté en tratamiento con posibles efectos secundarios, es importante tener en cuenta que existen leyes para protegerlo como trabajador”, dice DeRousse. “Parte de esas leyes exigen adaptaciones razonables en el trabajo”.

Asegúrese de preguntarse: “¿A qué adaptaciones estaré dispuesto o solicitaré para volver a trabajar?”

El cáncer cambia la vida. Solicitar adaptaciones en el trabajo es su derecho; puede ayudarle a recuperar la confianza que necesita para tener éxito en el trabajo.

Estar abierto al cambio

Si proviene de un campo que requiere mucha mano de obra o de un trabajo que quizás ya no pueda realizar físicamente debido a los efectos secundarios del tratamiento, podría resultar aterrador probar algo nuevo.

“Hable con su empleador para ver si hay otras oportunidades dentro de la empresa que no requieran tanta intensidad”, dice DeRousse. “Esté abierto a algunas exploraciones profesionales”.

La transición a una nueva carrera puede ser un desafío, pero tómate el tiempo para descubrir nuevos intereses y lo que tu cuerpo ahora es capaz de hacer.

Afina tu currículum

Si está buscando un nuevo trabajo, actualice su currículum antes de comenzar su búsqueda de empleo. Puede ser difícil explicar el intervalo de tiempo en el que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, pero es importante ser honesto al respecto. Lo más importante es tener una respuesta o explicación de una sola frase para la brecha con la que se sienta cómodo expresando.

Por ejemplo, podría mencionar problemas familiares o de salud, pero afirmar que ya están resueltos y dejarlo así. Refuerce que está listo para volver a trabajar con toda su fuerza . Recuerde, su diagnóstico es suyo para compartirlo cuando se sienta cómodo y listo para compartir . Las cualidades que usted aporta siguen siendo valiosas para los empleadores potenciales.

“Utilice sus recursos de una manera que tal vez no lo haya hecho antes”, dice DeRousse.

Agrega que existen algunos buenos recursos en línea que ofrecen consejos para ayudar a las personas con cáncer a regresar al trabajo.

Iniciar networking

Herramientas como LinkedIn pueden permitirle acceder a posibles empleadores e investigar nuevas empresas para ver si encajaría bien.

Si se siente cómodo haciéndolo, comparta su experiencia con personas cercanas a usted y con sus colegas anteriores, y hágales saber que está buscando una nueva oportunidad laboral. Es posible que se sorprenda al saber quién conoce a alguien y con qué facilidad se puede correr la voz de que está buscando trabajo.

Prepárate para la entrevista

Piense en las preguntas que se pueden hacer durante una entrevista. Si el entrevistador le pregunta sobre las lagunas en su currículum, sea honesto, pero comparta solo aquello con lo que se sienta cómodo. Siéntete orgulloso de tu viaje; no es algo de lo que avergonzarse. Presente sus calificaciones con confianza y detalle cómo se ajustarán a los requisitos del trabajo.

Permanecer positivo

Es muy fácil desanimarse durante la búsqueda de empleo, especialmente si recientemente se ha enfrentado al cáncer.

“Un factor clave para evitar desanimarse es abordar la búsqueda de empleo con una perspectiva y un enfoque diferentes”, dice DeRousse.

Hazlo paso a paso, pero celebra cada paso.

Asistir a una entrevista, recibir una llamada e incluso volver para una segunda entrevista son cosas que deben considerarse logros, dice DeRousse. Aunque el objetivo es conseguir un trabajo, celebrar cada paso logrado en el camino es lo que te mantendrá optimista.

Ronald Palacios Castrillo