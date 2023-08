Aguilera desmiente a Camacho y aclara que la primera consulta de sucesión la hizo en marzo

Para Camacho, Aguilera planeaba asumir el cargo de gobernador luego de su secuestro “y así consolidar el objetivo del golpe masista”, por su parte el vicegobernador aseguró que nunca tuvo la intención de un golpe.

eju.tv

El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, se refirió a las declaraciones de Luis Fernando Camacho que fueron publicadas hoy por El Deber, donde señala que no confía en Aguilera, quien habría pretendido asumir como gobernador luego del secuestro de Camacho.

Aguilera inició la conferencia de prensa asegurando que se debe prestar la atención médica necesaria al gobernador cruceño, posteriormente se refirió a las declaraciones vertidas por Camacho, “Yo no sé si lo que afirma o lo que firma lo hace el gobernador”, “nunca hubo una intención de golpe, nunca empujé la puerta, (…) no soy títere de nadie”, indicó con relación a la entrevista, lamentando las acusaciones duras y sin fundamento que fueron descritas en la misma.

“Usa como argumento, que seguramente se lo deben haber informado muy mal al gobernador, algunos documentos y solicitudes que yo hago como comunicación interna, para que se aclare cuál es la situación de la gobernación”, afirmó.

Aclaró y demostró que la primera consulta que hizo sobre la sucesión, la realizó en marzo del 2022, cuando el gobernador se fue de viaje, donde solicitó un informe de procedimiento “para suplencia en caso de ausencia del gobernador, y aquí está (mostrando la solicitud), 15 de marzo del 2022 no fue 3 días después (del secuestro del gobernador)” asegurando que este documento es importante, ya que aclara las dudas que se manejaron tras al secuestro de la autoridad cruceña.

Posteriormente Aguilera asegura que todo lo que hizo, fue de manera transparente, en coordinación y tras reuniones con el presidente de la Asamblea Departamental, donde ambos expusieron sus dudas y miedos al respecto, recordando que a él también lo habían amenazado con enjuiciarlo por incumplimiento de deberes y si asumía por usurpar funciones.

Aseguró que no existen pruebas de que él se haya reunido con masistas y que la única reunión que tuvo fue con un viceministro por el tema de límites, pero no se tocaron temas políticos. Además pidió que le demuestren con documentos que él quiere asumir la gobernación, asegurando que todo lo que hizo fue en el marco de la coordinación y el análisis legal.

“Mi compromiso desde el primer momento en que yo entré a este despacho fue servir a mi pueblo”, enfatizó el vicegobernador respondiendo a otra acusación de Camacho en su entrevista: “La responsabilidad de todo funcionario de la Gobernación es cumplir el mandato que nos dio el pueblo con su voto y veo que el vicegobernador no está en esa misma causa”.

Extracto de la entrevista a Luis Fernando Camacho

¿Ha pensado en solicitar licencia para que el vicegobernador asuma como gobernador?

No, de ninguna manera. Con mi secuestro y detención el gobierno masista planificó la toma de Santa Cruz, una toma que implicaba dar un golpe a la Gobernación y poner en mi lugar a un gobernador títere o funcional al MAS. Ya lo hizo el MAS en Pando en 2008, cuando secuestró al gobernador Leopoldo Fernández y colocó en su lugar a un gobernador títere. Eso mismo pensaban hacer en Santa Cruz. El objetivo del gobierno era someter Santa Cruz a los intereses políticos del MAS. Como es obvio, mi responsabilidad es no ceder. No facilitar que se consume ese golpe contra el voto y contra la voluntad de los cruceños. A las dictaduras nunca se les facilita las cosas, hay que ponerles el pecho y obligarlas a que muestren su rostro. Cuando los cruceños me dieron su voto para ser el gobernador me estaban encargando la representación política de nuestro departamento, me estaban encargando sostener Santa Cruz como la esperanza y el camino para la democracia boliviana. Ese es mi deber y esa es mi misión. Y por eso voy a cumplirla, aún con más ánimo y fortaleza, desde una cárcel.

“¿Confía plenamente en el vicegobernador Mario Aguilera?”

No, en absoluto. Porque los hechos hablan por sí solos. A los tres días de mi secuestro violento, el vicegobernador envió una comunicación a la Asamblea Departamental pidiendo explicaciones sobre los alcances de la ausencia temporal. Es decir, cuando todavía no se conocía bien mi situación jurídica, él ya planeaba asumir el cargo y así consolidar el objetivo del golpe masista, sacando del cargo al gobernador elegido por el voto. A un mes de mi secuestro, en una entrevista que dio a EL DEBER, el vicegobernador manifestó su posición afirmando que correspondía la suplencia gubernamental, discurso idéntico al de los asambleístas departamentales masistas que buscaban tomar la Gobernación de Santa Cruz. De ahí en adelante, hemos visto cómo el MAS ha sido insistente en pedir que asuma el cargo el vicegobernador. Estamos ante una estrategia del MAS que utiliza al vicegobernador para tomar la Gobernación y así neutralizar Santa Cruz como fuerza democrática y opositora. Sinceramente, creo que todo cruceño que sea fiel a sus principios y sea un cruceño de honor no puede prestarse a ese juego que es contrario a Santa Cruz y a la Bolivia de la libertad. Nuestro departamento tiene una memoria muy fuerte para recordar a los oportunistas que le dan la espalda a las luchas del pueblo. La responsabilidad de todo funcionario de la Gobernación es cumplir el mandato que nos dio el pueblo con su voto y veo que el vicegobernador no está en esa misma causa.”