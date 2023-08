Campo Margarita: TCP deniega tutela porque ya no hay sobre qué fallar

El Tribunal Constitucional Plurinacional no ingresó al fondo



El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo sobre la acción popular interpuesta por el asambleísta departamental Ricardo Zárate contra YPFB por el campo hidrocarburífero Margarita-Huacaya.

Con fecha de 17 de julio de 2023, la sentencia constitucional 0660/2023-S2 resuelve: “REVOCAR la Resolución 001/2022 de 26 de julio, cursante de fs. 1145 a 1162 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, por concurrir la sustracción de materia o pérdida del objeto reclamado, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”.

La determinación fue tomada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional. En otras palabras, según un abogado constitucionalista consultado, denegó la tutela por que ya no hay sobre qué fallar. Si ya no existe el objeto por el que se suscitó el conflicto, ya no hay razón para analizar el fondo y, en consecuencia, ya no hay fallo o decisión al respecto, explicaron a este diario.

A fines de julio de 2022, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca suspendió la aplicación del factor de distribución de 2012 y ordenó esperar el nuevo estudio para liquidar las regalías del campo compartido Margarita-Huacaya.

Meses después, el estudio encargado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estableció una participación de Chuquisaca del 53,18% en los reservorios más importantes de este campo y del restante 46,82% para Tarija. Chuquisaca reclamó durante años una actualización de este estudio.