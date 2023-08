Exministros de Gobierno ven preocupante que la DEA vete a Bolivia para recibir información del caso Marset

El Gobierno considera que esto es “irrelevante” y recuerda que Bolivia no coordina con ese organismo la lucha antidroga.

eju.tv

Baldwin Montero / La Paz

Los exministros de Gobierno Carlos Romero y Saúl Lara coincidieron este miércoles en que es altamente preocupante la versión de que la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) haya pedido a los países involucrados en la búsqueda del narcotraficante Sebastián Marset no compartir información con Bolivia.

Consideraron que ello significa que, además de no existir confianza en lo que hacen las autoridades bolivianas, existe temor de que se filtre información para favorecer a este narcotraficante, que no puede ser capturado desde que el 29 de julio burló a la Policía Boliviana y huyó.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, consideró que “es irrelevante” si la DEA comparte o no información con Bolivia acerca del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El martes, el medio mexicano Sureste Magazine publicó una nota en la que informa que la DEA prohibió a Paraguay, Uruguay, Brasil y Estados Unidos compartir información sobre este caso con las autoridades bolivianas “por estar involucrados en el escape de dicho narcotraficante”.

La nota está firmada por la periodista Alicia Zenil y se sustenta en información que habría recibido de fuentes de la misma DEA, aunque no refiere la existencia de algún comunicado oficial en ese sentido.

“El vínculo de corrupción que permitió que Marset continúe prófugo de la justicia se atribuye de manera exclusiva a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) por lo que prohibieron tener algún tipo de colaboración con las instituciones involucradas de este país a tener intercambios de información con el resto de los países donde es buscado”, refiere la publicación.

Para el exministro Romero, más allá de los criterios personales que exista sobre la labor de la DEA, lo que llama la atención es el nivel de desconfianza que existe en el trabajo que se realiza en el país.

“Esto de que la DEA que no quiere compartir información hay que tomarlo con alarma porque uno dice que no va a compartir in formación con alguien que se sospecha que está involucrado en la protección al narcotráfico, con alguien que esa información clasificada, información investigativa, más bien la va a filtrar para beneficiar al fugitivo en este caso”, afirmó en entrevista con radio Panamericana.

Para Alarcón, actual diputado por Comunidad Ciudadana (CC), si bien esta no es una información oficial, “es absolutamente posible” que eso haya ocurrido, lo que pone al país en una situación complicada ante la comunidad internacional

“Es creíble y es tan creíble que nos pone en una situación terriblemente difícil como Estado, como país, en cuanto a nuestra credibilidad”, afirmó.

Para el viceministro Aguilera, “si comparten información o no es irrelevante, porque lo que nosotros estamos haciendo es construir desde cero, a partir de nuestro propio músculo la información que nos permite hoy día (indagar)”. Hizo0 la afirmación en declaraciones a la red UNO.