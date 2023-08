Horóscopo de hoy, sábado 12 de agosto: ¿Cómo te irá en el amor?

Josie Diez Canseco continúa dando la hora con sus acertadas predicciones. De hecho, la popular astróloga hoy, sábado 12 de agosto, te trae su horóscopo que incluye aspectos importantes sobre tu futuro en el amor, en la salud y en el trabajo, de acuerdo con tu signo del zodiaco.

20 MAR- 19 ABR.: No te sientas decepcionado del todo y espera, esa persona se dará cuenta de su error y te buscará para pedir perdón, aunque te cueste disculparse con sus atenciones y muestras de cariño se robara nuevamente tu corazón. Número de suerte, 19.

20 ABR- 20 MAY.: Anda con cuidado, podrías dejarte llevar por la emoción del momento e involucrarte en una relación que puede ser perjudicial para ti, pon tus límites porque esta persona utilizará todo su encanto para intentar acercarse, piénsalo bien, el verdadero amor está por llegar. Número de suerte, 13.

21 MAY- 21 JUN.: Sientes que ya has encontrado la estabilidad emocional que anhelabas, pero no te dejes arrastrar por la monotonía, e inyectar a tu relación de nuevas experiencias que revitalizan el amor, verás que ambos recuperan la emoción que se estaba perdiendo.

Horóscopo de CÁNCER

22 JUN- 21 JUL.: Llega la tranquilidad a tu vida y aumenta la confianza en ti misma, esto traerá nuevas opciones románticas y hoy lo comprobaras, esa persona especial empezará a acercarse más a ti, no dejes pasar la oportunidad de conquistarla. Número de suerte, 16.

Horóscopo de LEO