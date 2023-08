Nuevo horóscopo de Josie Diez Canseco, 25 de agosto: ¿Cómo te irá con el dinero y amor?

Fuente: libero.pe

20 ABR- 20 MAY.: Te decidirás a romper definitivamente con esa desgastada relación que ya no te incentivaba, te sentirás mejor y a la vez estarás más receptiva a conocer otras personas entre las cuales puede estar quien traerá la felicidad de nuevo a tu vida. Número de suerte, 17.

21 MAY- 21 JUN.: La relación con tu pareja no será fácil, especialmente si no aceptas sus críticas con las que intenta fortalecer el amor, tómense su tiempo para juntos hacer planes que le devuelvan la emoción y el entusiasmo que se ha ido perdiendo con la rutina diaria. Número de suerte, 1.