Al menos once muertos y 20 desaparecidos deja un ciclón extratropical en el sur de Brasil

El paso del ciclón por la costa de esta región fronteriza con Argentina y Uruguay ha dejado un rastro de destrucción, provocando corrimientos de tierra, inundaciones y la caída de algunos puentes, lo que está dificultando las labores de los equipos de rescate.

Por: Samuel Salgado

Una vista aérea muestra daños e inundaciones debido a las fuertes lluvias en Caraa, Rio Grande do Sul, Brasil 17 de junio 2023 en esta foto de distribución. Mauricio Tonetto/Palacio Piratini/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. NO RESALES. SIN ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO © via REUTERS – MAURICIO TONETTO/PALACIO PIRATIN