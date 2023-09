Alcalde de La Paz anuncia consulta ciudadana para aprobar dos días del peatón por año

Fuente: Unitel

La posibilidad de realizar el Día del Peatón en cada semestre del año cobra fuerza, informó este domingo el alcalde Iván Arias, quien afirmó que hay la necesidad de tener dos jornadas sin vehículos en calles paceñas, una medida que será sometida a una consulta ciudadana.

La autoridad hizo el anuncio en medio de la jornada sin motorizados que se cumplió este 2 de septiembre y destacó la numerosa participación ciudadana en esta actividad.

“He ido a Miraflores, me he ido a la zona Sur y realmente he visto un respeto de la gente, digno de encomiarse”, señaló Arias tras anunciar que existe un pedido ciudadano de que esta actividad se realice dos veces por año.

“El pedido a lo largo de la caminata es que al año tengamos una vez más, es decir, que sean dos veces por año, vamos a hacer una consulta ciudadana, a instituciones y vamos a sacar una ley municipal para que el primer semestre se haga un Día del Peatón y en el segundo semestre se haga otro Día del Peatón, con base en la ley nacional, eso estará en consulta”, añadió el alcalde Arias, cita AMUN.

Contaminación

En el Día del Peatón se reportó la reducción considerable de elementos contaminantes en el aire de 80 a 40 microgramos por metro cúbico (ug/m3) de material particulado.

En lo que concierne a la contaminación acústica, en este día bajó a “un promedio de 68 decibeles, que es importante si se toma en cuenta que solo se escuchaba música, ya no bocinazos originados por el parque automotor”, informó el director de Prevención y Control Ambiental, Marco Martínez.

Un total de 22 vehículos fueron inmovilizados porque no tenían permiso, además un carro portaba un documento falso. La Policía Nacional se encargó de sancionarlos.

Accidentes

La directora municipal de Salud, Pamela Berríos, informó que se atendieron nueve accidentes, de los cuales tres derivaron en fracturas, uno de los casos tiene una situación delicada.

“Ha habido accidentes, más que todo por manejo de la bicicleta, nueve accidentes, de los cuales tres son fracturas, uno es grave, ha ocurrido en el camino a la Autopista. También hemos atendido en lo que concierne al Médico en tu Casa; se ha llegado a atender 67 pacientes en toda la ciudad de La Paz”, explicó Berríos, cita AMUN.