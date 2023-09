Anapo: Avasallamientos, bloqueos y la verificación de la FES generan inseguridad jurídica

600 personas del campo productivo, especialmente de la soya, participan del V Congreso Internacional organizado por la Anapo.

Fuente: ANF La Paz.- Los avasallamientos, los bloqueos constantes y el plazo de dos años para la verificación de la Función Económica y Social (FES), son los principales temas que generan inseguridad jurídica en el país, asegura la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo). El gerente general de la organización Jaime Hernández aseguró que el tema de la “inseguridad jurídica” es una preocupación y que está en la agenda de diálogo con el Gobierno central. “Para nosotros es importante que se brinde seguridad jurídica para las tierras productivas porque eso significa garantizar las inversiones para producir alimentos”, declaró a la ANF.





Los productores están reunidos en el V Congreso Internacional de la Soya (4 y 5 de septiembre), un espacio en el que discuten sobre tecnologías, sistemas de producción bajo siembra, agricultura, siembra y cosecha de la soya, entre muchos otros temas.

Hernández precisó que uno de los problemas permanentes son los “avasallamientos” que en muchos casos no tienen una solución, no obstante, el presidente del Estado, Luis Arce, asumió el compromiso de que no se iban a permitir los avasallamientos, sin embargo, esa posición debe estar acompañada de acciones, comentó.

“Eso genera inseguridad jurídica entre los productores para seguir haciendo inversiones y aumentar la producción”, manifestó el gerente general, al pedir que los otros organismos del Estado también asuman acciones para poner un alto a los avasallamientos.

Por otra parte, la Anapo considera que el periodo de dos años para la verificación de la Función Económica Social (FES) “es muy corto y perjudicial”, aunque de manera excepcional se amplió por cinco años, pero esa medida no ha sido permanente.

“Es muy poco tiempo, no es que no se haga, pero que sea en un tiempo prudente (…) que sea cada siete años por lo menos para la verificación de la FES”, sostuvo.

Los bloqueos de las organizaciones sociales que se realizan de manera permanente por diferentes razones, también es un factor que genera inseguridad jurídica para los productores apunta Hernández.

“Los productores de Santa Cruz creemos que ya no pueden existir más bloqueos en el país porque está generando un problema enorme a todo el sector productivo. El país lo que necesita es producir para poder tener una reactivación económica que beneficiará a todos los bolivianos”, afirmó.

Exhortó a que los diferentes niveles de gobierno extremen sus esfuerzos para solucionar los problemas a través del diálogo, de esa manera evitar estas medidas de presión que solo perjudican a la población.

Por su parte, el vicepresidente de la Anapo, Richard Paz, manifestó que la problemática social del país es perjudicial, “Esperemos que la dirigencia, de los movimientos sociales, pueda entender que el perjuicio no es para los productores y empresas, sino que se afecta a la población y eso perjudica la capacidad productiva.

En esa misma línea apuntó el primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy García, en su discurso en la inauguración del evento, precisó que los productores necesitan condiciones para seguir trabajando e invirtiendo, demando no solo seguridad jurídica, sino que “se acaben los bloqueos”.

Aunque el tema no es parte del V Congreso, evento que se retomó después de tres años, es un tema que forma parte de la agenda con el Gobierno central, pues es una demanda permanente del sector productivo.

En el V Congreso de la Anapo participan 600 personas de diferentes sectores productivos. En el evento participan expositores nacionales e internacionales, entre los que se encuentran: Joao Carlos Moraes, Rafael Moreira, Marcela Marini (Brasil), Fernando Oscar García, Ricardo Martínez, Juan Carlos Papa, Eduardo Mario Sierra y Martín Mariani (Argentina), Alan McCracken (EEUU), Stella Mary Candia (Paraguay).

Paz manifestó que la Anapo realizó un esfuerzo para invitar a expositores internacionales para ofrecer capacitaciones en temas importantes que sirvan a los técnicos en el manejo de suelos para una agricultura sostenible y aumentar la capacidad productiva, especialmente de la soya.

