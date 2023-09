Con la presencia de El Alto ya confirmada, la Alcaldía de La Paz espera ahora la presencia de la Gobernación paceña en la Cumbre por el Agua que organiza, ante la preocupación por el abastecimiento. La invitación fue hecha y se espera la presencia del gobernador, Santos Quispe.

“Nosotros hemos llamado al Gobernador, personalmente, pero no me ha contestado; he hablado con su asesor y le dije que juntos debemos afrontar este tema. ¿Por qué esto de ir por su lado y yo por mi lado? Más bien tratemos de juntar. Espero que el Gobernador dé su punto de vista porque si bien convocamos en La Paz no podemos dejar de ver el departamento, el área metropolitana”, expresó Arias.

La Cumbre por el Agua está programada para este viernes 15 de septiembre. En esta se planifica analizar y generar estratégicas para evitar un desabastecimiento de agua en la región, dado el ingreso del fenómeno de El Niño, los reportes de baja en el caudal del Lago Titicaca y la crisis que ya se ve en otras regiones, como Potosí.

La Alcaldía de El Alto ya confirmó su presencia. El gobierno municipal de La Paz anticipó que se invitaría a otras autoridades de municipios del área metropolitana, además de autoridades nacionales y organizaciones de activistas.

“Quiero agradecer la presencia de la alcaldesa de El Alto, que ha confirmado, va a estar ella porque se ha dado cuenta que es un punto de partida para hablar de su municipio, presentar la situación de su municipio y escuchar información”, afirmó Arias.