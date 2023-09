El Alto: Piden a las 5 fejuves unidad y no peleas

Los exdirigentes de la Fejuve que ahora están congregados en el Consejo Consultivo de El Alto, piden a los dirigentes de las cinco fejuves buscar la unidad o dejen de pelear como “perros y gatos” por “intereses políticos”.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Es preocupante que a los actuales dirigentes no les importe el futuro de nuestra ciudad, por esa razón nosotros como exdirigentes hemos decidido volver a reencaminar a la gloriosa federación vecinal y exigimos a las fejuves a deponer actitudes y se unan de una vez por todas”, afirmó el presidente del Consejo Consultivo de El Alto, Víctor Hugo Galarreta.

Los exdirigentes alteños lamentaron que la Fejuve se haya vuelto un “pasanaku” de representantes vecinales que cada tres meses toman por la fuerza el edificio vecinal situado en la avenida 6 de Marzo.

“Parece que estos jovenzuelos se están jugando al pasanaku porque cada tres meses se pelean y se auto proclaman presidentes. Este Consejo Consultivo está conformado por verdaderos exdirigentes históricos de la Fejuve y exigimos a los actuales dirigentes de las cinco fejuves a deponer actitudes y únanse. Dejen de pelear como perros y gatos, hacen quedar mal a los vecinos alteños”, exigió Galarreta.

Galarreta contó que en el pasado también se dividió la Fejuve en dos fracciones entre “los apoyaban a Condepa y a otros a UCS”, pero se depuso las actitudes y que decidió luchar con una sola bandera y sin intereses políticos.

“La politiquería ha corrompido a los dirigentes y nosotros estamos muy preocupados al ver que hay tantas fejuves. Antes también nos dividieron entre los que apoyaban a Condepa y a UCS, pero al final nos unimos, porque primero estaba El Alto y ahora para la Fejuve El Alto está después”, recordó.

TAREAS PENDIENTES

Los representantes del Consejo Consultivo explicaron que hay tareas pendientes que se deben resolver, asi lo dijo el secretario de Prensa de la organización Simón Mamani quien recordó que la ciudad aún no tiene un complejo industrial, tal como se planteó en los años 80.

“En los años 80 hemos planteado instalar un parque industrial en el sector de Senkata, que antes era pampa pero ahora está totalmente poblado y la juventud que está buscando trabajo y no encuentran. Hemos propuesto, pero hasta la fecha han pasado 40 años y no hay nada. Es muy lamentable que se tenga tantos dirigentes que no sepan ni donde están parados”, afirmó Mamani.

El secretario de actas, Irineo Espinoza, agregó que otro de los temas pendientes es la Represa de Peñas, que pudo haber ayudado a combatir la sequía en estos tiempos. También explicó que el Puerto Seco y la creación de la Región Metropolitana hubieran contribuido al desarrollo de la ciudad y los dirigentes de la Fejuve andan extraviados.

“La represa de Peñas hubiera ayudado a combatir la sequía no solo a El Alto, sino también a comunidades y otros municipios, nosotros dejamos todo para que los nuevos dirigentes trabajen, pero se aplazaron”, agregó Espinoza.

EL DATO

El Consejo Consultivo de la Fejuve de El Alto, celebra hoy la elevación a rango a ciudad de El Alto, que sucedió el 26 de septiembre de 1988. La entidad cívica está conformada por exdirigentes que ahora vuelven para llevar a El Alto por las rutas del progreso y desarrollo.

La entidad está compuesta por Víctor Hugo Galarreta; Pablo Ticona, José Ramírez, Irineo Espinoza, Simón Mamani y Jhonny Fernández.

