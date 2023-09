Horóscopo de hoy, jueves 21 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

Fuente: libero.pe

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu aparente calma oculta una gran desconfianza, no reprimas esas dudas y busca una explicación. No hagas nada por cambiar la opinión de esa persona, sola se dará cuenta de su error y pedirá disculpas. Número de suerte 17.

20 ABR- 20 MAY.: Cambia de actitud, no esperes a que pase a mayores, es tiempo de recapacitar. Las oportunidades para mejorar tus recursos están en tus manos, aprende a aceptar los cambios y opta por lo nuevo, será lo mejor. Número de suerte 13.

21 MAY- 21 JUN.: No te dejes llevar por las apariencias, verás que esa persona resulta ser mejor de lo que crees. Sé paciente, aún no es momento para realizar los cambios laborales que tienes en mente. Número de suerte 4.