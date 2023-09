Luego de denuncias de una presunta negativa en la atención médica a Matías Rosales, asesinado en Oruro, la Embajada y el Consulado de Argentina en Bolivia piden a la Policía y al Ministerio de Salud bolivianos acelerar las pesquisas de este caso.

La noche del martes, el ciudadano argentino, de 35 años de edad, sufrió una puñalada en el pecho de parte de un colombiano, herida que le ocasionó la muerte.

Florencia, la pareja del infortunado, quien se encontraba con él el día del hecho, denunció que el personal de salud no quiso atender a Matías y que, además, ambos fueron víctimas de xenofobia.

Carina Cheuquepan, madre de Matías, denunció en medios de comunicación argentinos que su hijo no fue asistido y que “lo dejaron morir en la vereda del hospital”.

Ariel Basteiro habla con periodistas en la ciudad de Oruro. Foto. EMBAJADA DE ARGENTINA

Ante las declaraciones de la familia de la víctima, el embajador y el cónsul de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro y Santiago Odobez, respectivamente, se trasladaron hasta la ciudad de Oruro donde se reunieron con el fiscal departamental, Aldo Morales, y con el comandante de la Policía, Edson Claure, a quienes solicitaron acelerar las investigaciones.

“Nos dieron informe de la documentación, de la información que han recogido en estos últimos tres días desde que se dio el asesinato de Matías. Reclamamos que rápidamente se trabaje para dar con el autor material del asesinato (…). Después también tener toda la información correspondiente para ver si el sistema de salud actuó de manera correcta ante un paciente en estado de mucha gravedad crítica que es la duda que tiene la familia”, afirmó Basteiro luego de la reunión con las autoridades.

INFORME.

Sin embargo, los informes de este caso, emitidos por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de ese departamento, confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales cuando fue trasladado hasta hospital.

La madre de Matías agradeció a la Fiscalía, que le dio tiempo para que el cuerpo del hombre continúe en la morgue mientras concluyan los trámites para su repatriación. Además, pidió a las personas que fueron testigos del hecho dar información para la captura del autor del crimen.

“Pido a la sociedad que me ayude. Lamentablemente, empezaron la investigación tarde porque Matías fallece el martes en la noche; miércoles no se hizo nada, Ayer (jueves) se inició la investigación, se empezó tarde, y cuando se empieza tarde, no hay buenos resultados”, reclamó Carina.

El fiscal Morales dijo a La Razón que la comisión de investigación está compuesta por dos fiscales y que se activó el sello rojo para dar con el autor del asesinato.