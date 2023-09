Santa Cruz: Sujeto que grabó video pornográfico e intentó extorsionar a la víctima es sentenciado a 12 años de prisión

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público, demostró con elementos suficientes que Juan Pedro Ocsa, de 23 años de edad, es el autor del delito de Pornografía cometido en contra de una joven de 19 años de edad, oriunda de Potosí, quien llegó al departamento de Santa Cruz en busca de trabajo, por ello, el Juez 12vo de Sentencia determinó la pena de 12 años de presidio a cumplir en el penal de Palmasola.

“Como Ministerio Público una vez que se conoció el hecho se iniciaron las labores investigativas para dar con el responsable de la grabación del vídeo con contenido pornográfico que no fue consensuado con la víctima y fue grabado con engaños, además de declaraciones de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, conversaciones y chats con personas que extorsionaban a la joven para que pague un monto de dinero a cambio de no difundir dicho vídeo, entre otros, elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia”, dijo Mariaca.

El Fiscal asignado al caso, Daniel Lobo, informó que la víctima llegó a Santa Cruz el 27 de mayo de 2022, desde el departamento de Potosí, en busca de trabajo, ingresó a una página de Facebook donde se buscan empleos y fue contactada por una cuenta falsa de nombre Yuvinka, peor que era manejada por Juan, quien le hizo promesas de buenos ingresos económicos a cambio de ser dama de compañía, la citó en un alojamiento y le indicó que le pagaría la suma de 700 bolivianos por sus servicios.

La víctima, ante su necesidad económica accedió al ofrecimiento del sujeto y no se percató que él gravó con su celular todo el acto sexual, al retirarse el hombre le indicó que el pago se hizo a Yuvinka; sin embargo, la cuenta falsa no se contactó con la víctima hasta dos días después, cuando le enviaron a su teléfono el vídeo pornográfico y le pidieron que deposite la suma de 150 bolivianos para que no lo difundan.

La denuncia formal fue presentada por la víctima el 29 de mayo de 2022, en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que procedieron a la búsqueda y aprehensión del sindicado para ponerlo a disposición del Ministerio Público.