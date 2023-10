Nayar denuncia que directora de Aduana dio respuestas evasivas sobre vehículos decomisados y pide su destitución

La diputada de CC considera que se oculta información para encubrir actos de corrupción

Baldwin Montero Plaza / La Paz

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, denunció este viernes que la directora de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, respondió con evasivas a una petición de informe escrito para conocer la cifra y el destino de los vehículos decomisados, por lo que demandó su inmediata destitución. Consideró que su actitud busca encubrir los casos de entrega de vehículos robados que se hicieron desde la Presidencia.

Señaló que en la petición de informe se solicitó a la Aduana Nacional informar la cantidad de vehículos decomisados y proporcionar las actas de decomiso para conocer el detalle de dónde se encuentran y cuáles son sus características, a lo que la presidente de la Aduana respondió con el dato de que desde 2006 se tienen reportados 23.025 vehículos decomisados, pero no ofreció ningún otro detalle.

“Hemos recibido la respuesta el día de ayer, donde no se responde absolutamente nada y esta institución se hace la burla de la facultad fiscalizadora que tenemos como Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirmó. Mencionó que la respuesta únicamente menciona la cifra y recuerda que la Aduana no tiene facultades para disponer el destino de los autos decomisados.

“En el resto de las preguntas la Aduana no nos quiere responder absolutamente nada en relación a dónde están estos vehículos, la información específica que solicitamos del chasis, color, etc , a efectos de evidenciar cuántos de estos vehículos son robados. Pero además hay que hacer notar de que no nos han respondido dónde están estos vehículos, quiénes son beneficiados de los mismos, qué organizaciones sociales, qué jerarcas y burócratas del Estado”, afirmó. En su criterio, esta “obstaculización” busca ocultar hechos ilícitos, por lo que la presidenta de la Aduana debería ser destituida.

La solicitud de informe fue presentada por CC luego de que se conoció que vehículos robados fueron entregados por el Ministerio de la Presidencia a instituciones como la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

El 27 de marzo el presidente Luis Arce Catacora entregó un vehículo a la dirigencia del Conamaq. Dos semanas después, el 10 de abril, el encargado de certificaciones de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) emitió un informe en el que hizo conocer que el vehículo entregado tenía denuncia de robo en Chile. Recién el 2 de mayo hicieron conocer ese informe a la dirigencia de los campesinos y estos esperaron hasta el 4 de mayo, cuando se hizo público, para devolver el auto robado.

También se conoció en ese mes que uno de siete vehículos entregados en junio de 2022 por la Presidencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía reporte de robo en Chile.

Nayar concluyó que la actitud de la presidenta de la Aduana hace pensar que se oculta intencionalmente información para posiblemente tapar hechos de corrupción y anunció que continuará fiscalizando estos hechos.

“Seguimos en nuestro rol de fiscalización en relación a los vehículos robados y decomisados por la Aduana y que son dispuestos a libre albedrío de la Casa Grande del Pueblo, que se ha convertido en una concesionaria de vehículos robados”, dijo.