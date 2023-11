Acción de libertad: Concejales señalan que la Alcaldía cruceña no aportó pruebas contra la exalcaldesa Sosa

Maykol Negrette, concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), sobre la línea de la Alcaldía añadió que la responsabilidad caerá sobre los jueces que dieron libertado a Sosa en caso que la exalcaldesa fugue del país o si logra obstruir el proceso.

“No nos interesa quien vaya preso, nos interesa que devuelvan la plata que se han robado”, acotó.

Mientras que el concejal Marcelo Vidaurre, de Comunidad Autonómica (C-A), apunta a que el proceso no prosperó por la falta de seguimiento por parte del ejecutivo municipal. “Acá se han ido desarrollando los procesos contra la señora Sosa de una manera tibia por parte del Ejecutivo municipal, esto ocasiona que el proceso no prospere y al no aportar con pruebas necesarias el caso va avanzando y la Justicia sigue lo que marca la ley”, aseveró Vidaurre.

La exalcaldesa Angélica Sosa podrá salir de la cárcel durante la jornada de este jueves, es cuestión de que se agilice el acta del proceso para que el juez elabore la orden de libertad que dará curso la gobernación del penal de Palmasola.