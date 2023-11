Caso Marset: Andrónico dice que es “atribución” de Arce alejar o no a Del Castillo del Gabinete

El presidente del Senado considera que se debe desbaratar la organización criminal de Marset no sólo en territorio nacional sino en toda Latinoamérica.

Fuente: eju.tv / Video: Abya Yala

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez afirmó que la organización del narco Sebastián Marset debe ser desbaratada no solamente en Bolivia, sino en toda la región. El legislador aseguró que es atribución del presidente Luis Arce alejar de su gabinete al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

“Es atribución del presidente del Estado, las conclusiones dirán, definitivamente, en qué autoridad cae la responsabilidad de su fuga”, respondió Rodríguez a la pregunta de un periodista sobre si el ministro Del Castillo debe ser alejado de su cargo.

El tema cobra vigencia a raíz de la reciente entrevista que concedió Marset y que se difundió el domingo. En esa entrevista, el narco sostuvo que en el operativo del que escapó, encontraron 400.000 dólares en su casa, pero del total 300.000 “se lo quedaron para ellos”.

El presidente del Senado, en declaraciones al canal Abya Yala, sostuvo que se debe desbaratar la organización criminal de Marset no sólo en territorio nacional sino en toda Latinoamérica, por lo que debe realizarse un trabajo conjunto entre los gobiernos de la región.

“Es importante que este tema concluya definitivamente con los objetivos planteados y previstos desde un inicio de la investigación en torno al señor Marset, que no solo es por el tema de legitimación de ganancias o por narcotráfico, incluso hay asesinatos de por medio. Es una organización criminal que debe ser desbaratada no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, y esto debe ser un trabajo conjunto y arduo entre gobiernos de la región, no solamente de Bolivia”, aseguró.