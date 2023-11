El Gobierno teme un magnicidio debido a la escalada de ataques contra Arce

La ministra de la Presidencia dijo que hubo varios intentos durante la campaña

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

Ayer, en su discurso por sus tres años de gestión, el presidente Luis Arce Catacora recordó una frase del fallecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en la que hizo referencia al riesgo de que atenten contra su vida y, más tarde, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que ya hubo intentos de atentar contra la integridad física de Arce durante la campaña y dijo que no se descarta que ahora se repitan.

Ante estas afirmaciones, el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, señaló que efectivamente no se descartan estos extremos en la medida de la escalada de ataques contra el Ejecutivo, que en los últimos tiempos incluso se tradujo en llamados a la toma de instituciones.

“Es delicado, En el país estamos enfrentando una oposición política que no solamente se conforma con llenar las redes sociales con calumnias, con mentiras y con insultos , sino que también están amenazando ahora con movilizaciones, con toma de instituciones, por una desembocada e incontrolada obsesión con el poder político, con el proceso electoral del año 2025, con la Presidencia del Estado. En ese marco, escalando esto a un hecho de violencia todavía mayor, que por las palabras que utilizan se podría agravar, todo el resto de posibilidades es imaginable que pueda suceder”, afirmó durante una entrevista en el programa Que no me pierda que se transmite por la red UNO.

En los últimos días, un ampliado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) determinó la instalación de vigilias en los tribunales departamentales de los nueve departamentos para exigir que se reconozcan las resoluciones de su último congreso ordinario en el que se proclamó la candidatura del expresidente Evo Morales para las elecciones de 2025.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, Arce proyectó que seguirá recibiendo ataques que intentan afectar su gestión y recordó la frase de Quiroga: “Sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo, estamos dispuestos a pagar ese precio, siempre estuvimos dispuestos, jamás vamos a rehuir el peligro porque, mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aún físicamente, es una conciencia culpable y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber”.

Al concluir el acto, la ministra Prada dijo que durante la campaña hubo varios intentos de atentar contra la vida de Arce y no descartó que ahora estos se repitan.

“Hemos pasado varios de esos intentos de acabar contra su vida , nos han dinamitado estando dentro de nuestra casa de campaña, cuando fuimos a los Yungas han intentado poner miguelitos en la carretera y no fue la única vez, han sido varias veces las que han intentado acabar con la vida de nuestro Presidente”, afirmó.

“Yo no descarto que hoy también haya quienes intenten atentar contra la vida de nuestro Presidente”, agregó.

Richter precisó que la ministra Prada hizo esas aseveraciones con base en un informe del Ministerio de Gobierno, donde se mencionó que incluso llegaron al país mercenarios del extranjeros. El citado informe mencionó como uno de los responsables al exministro de Defensa, Fernando López Julio.