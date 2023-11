Farruko y Daddy Yankee, Marset pidió dos canciones para musicalizar su entrevista

Durante el reportaje, el programa Santo y Seña revela que Marset seleccionó un par de canciones con las que se identifica para que salgan durante la entrevista y señalaron que se preste atención a las letras. (Minuto 19:10)

De acuerdo a la conversación, las canciones que pidió fueron “Real Guerrero” de Farruko y “Buena Vida” de Daddy Yanke y Natti Natasha. (minuto 56:57)

Según la letra de “Real Guerrero” narra la historia de una persona que ha sufrido, pero que también ha crecido y a la que la gente vive criticando, pero que disfrutará de todo lo que tiene. Además, que en varios versos habla de Dios.

La segunda canción, habla de una persona que “lleva mercadería por los cielos” y que se arriesgará ante todo para tener una “buena vida”. Este tema fue utilizado en la telenovela “La Piloto 2”, una producción que cuenta la historia de una piloto que se dedicó a la distribución de estupefacientes en aeronaves.

Según la entrevista que se realizó a Marset se encontraba en un lugar que por la descripción de la periodista era una mansión y que al iniciar la entrevista se tuvo que volver a grabar porque se mostraba mucho el lugar.

Sobre la entrevista, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recalcó que no se debe “romantizar” este tipo de hechos y más cuando Marset es una persona buscada por delitos ligados al narcotráfico y al asesinato de un fiscal paraguayo.

“No es una víctima, (los narcos) son victimarios, destruyen las economías, perjudican, no estamos revictimizándolo”, remarcó Del Castillo, que sostuvo no se debe “romantizar la violencia, no se debe proteger a los delincuentes en nuestro país”.