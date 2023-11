La ex estrella de la WWE Tammy Sytch fue sentenciada a 17 años de cárcel

La también actriz de cine para adultos había enfrentado varios problemas con la ley a lo largo de los años.

La leyenda de la WWE, Tammy Sytch, conocida como “Sunny” durante su época en el cuadrilátero, fue sentenciada a una pena de 17 años de prisión en relación con un accidente automovilístico ocurrido en 2022 que resultó en la muerte de un hombre de 75 años. El fallo fue dictado en una corte del condado de Volusia tres meses después de que Sytch se declarara no culpable ante varios cargos, incluyendo un cargo grave por conducir bajo la influencia de estupefacientes resultando en muerte.

Sytch, de 50 años, vistiendo un traje de presidiario naranja y esposada de muñecas, ofreció unas palabras ante la sala durante la audiencia, que duró varias horas y contó con testimonios de personas vinculadas al caso, entre ellos un experto médico que evaluó a la ex personalidad del wrestling en la primavera. Durante su mensaje, Sytch, visiblemente emocionada y entre lágrimas, pidió disculpas por sus acciones. Se dirigió también a la familia de la víctima, Julian Lasseter, diciendo: “Sé que mis palabras no son suficientes, pero por favor sepan que pienso en ustedes todos los días”.

Tras recibir la sentencia, Sytch mantuvo una expresión estoica antes de ser retirada de la sala por los oficiales.

Sytch se encontraba en prisión desde mayo de 2022 después de que los fiscales alegaran que, en estado de ebriedad, chocó su automóvil contra el de Lasseter, quien estaba detenido en un semáforo durante el incidente de marzo de 2022 en Florida. Las autoridades indicaron que Sytch tenía un contenido de alcohol en sangre de 0.08 o más en el momento del accidente. Inicialmente, Sytch se había declarado no culpable de los ocho cargos presentados en su contra, pero cambió su declaración en agosto tras llegar a un acuerdo con la fiscalía y enfrentaba una pena máxima de hasta 25 años de prisión.

Durante el procedimiento judicial del martes, el juez también determinó que Sytch deberá cumplir 8 años de libertad condicional tras su sentencia de prisión y que su licencia de conducir ha sido revocada de manera permanente.

Este caso no fue la primera ocasión en la que Sytch — quien fue inducida al Salón de la Fama de la WWE en 2011 — fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol. Registros previos muestran que había sido arrestada al menos seis veces por conducir en estado de ebriedad.

Sytch comenzó su carrera en el ámbito de la lucha libre a principios de la década de 1990, inicialmente en Smoky Mountain Wrestling (SMW) junto a su entonces novio Chris Candido. En la SMW, se desempeñaba como manager con el nombre de Tammy Fytch, un juego de palabras con la palabra “bitch” (perra). Su personaje era el de una abogada engreída que ayudaba a sus clientes a ganar mediante tácticas dudosas.

En 1995, Sytch y Candido firmaron con la WWF, y fue aquí donde Tammy adoptó el nombre de Sunny. Rapidamente, Sunny ganó popularidad por su sex appeal y habilidades en el micrófono, administrando varios equipos de lucha y protagonizando segmentos memorables. También se la vio presentando y participando en varios segmentos televisivos y programación de la WWF.

Sunny fue nombrada la “Manager del año” por la revista Pro Wrestling Illustrated en 1996 y también se convirtió en una de las primeras divas de la WWF en tener un gran papel en línea, con su propia sección en la página web de la WWF. A lo largo de su tiempo en la empresa, gestionó a varios equipos campeones, incluyendo a The Bodydonnas, The Godwinns y The Smoking Gunns. Gracias a su trayectoria, Tammy fue considerada la primer “Gran Diva” en la historia de la compañía de lucha.

A fines de los años 90, los problemas personales comenzaron a afectar la carrera de Sytch, y eventualmente dejó la WWF en 1998. Después de su salida, apareció en Extreme Championship Wrestling (ECW) y posteriormente en otras promociones de lucha libre independientes.

Además de sus escándalos con la policía, Sytch también dio mucho de qué hablar debido a que a principios de los años 2000 cambió el ring por la industria del cine para adultos, en la cual tuvo un éxito relativo y a la que regresó en 2016 a través de la plataforma de OnlyFans.