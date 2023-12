Al final, tenía razón don Discépolo

Carlos federico Valverde Bravo

Azorado, escuché a un parlamentario del “ala Arcista” (falta saber si vuelan en Condor o en Sucha, porque uno es ave de rapiña y el otro, carroñero) decir que el no ir a receso es una violación a la CPE, porque en ella (el librito incumplido, por el que Evo Morales mató a 3 ciudadanos chuquisaqueños) se establece que hay receso en las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa.

Veamos qué dice el texto del art 3, numeral III:

“Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de quince días cada uno, por año”.

Bueno! … 30 días de vacaciones al año que, en muchos de los casos, es como decir que los parlamentarios van a descansar de hacer nada, aunque hay excepciones notorias. Aun así, repárese que en el texto no se establece que tienen fecha fija, y peor aún que hay que aplicarlo cuando el país está a punto de entrar a la ilegalidad absoluta en materia judicial, prorrogando en sus funciones a las altas cortes, porque así le conviene al poder político, de manera que el argumento del parlamentario muestra el nivel de manipulación al que son capaces de llegar ciertos “elegidos” con tal de consolidar la violación constitucional de la que ya sabemos todos.

Recordemos, por otra parte, que la prórroga salió del propio TCP, que es uno de los “poderes interesados” en ello; y lo hizo por si y por el poder político, constituyendo no sólo una violación constitucional, sino también, como dice el abogado Eusebio Vera en ANF, que: “este es el peor fracaso del presidente Arce” (yo creo que es a propósito), aunque es cierto que el presidente parece estar acostumbrándose a los fracasos porque, si bien este es muy grave y derrumba la institucionalidad republicana, no es menos grave que el presidente hace rato perdió la posibilidad de conseguir dólares para las cajas del estado, o combustible para “usos varios”.

Pareciera que en el único lugar donde hay combustible de sobra es en Chapare evista, donde las fábricas de cocaína parecen “brotar de debajo de la tierra”; ahí hay combustible; hay tanto que el niño ministro y la FELCN no necesita llevar nada para quemar las mencionadas fábricas, Es extraño que para el narcotráfico haya combustible por ahí; alguien debiera explicar la facilidad con la que llega a esas zonas, si hay “tanto control”, en pueblos donde no se encuentra el reclamado combustible.

Parece que dólares hay en los lugares menos pensados, caros, pero hay… oferta y demanda, le dicen; parece que el origen es el que no está claro, pero en el poder no están para esos “detalles”.

Pero volvamos a esto de lo mal que van las cosas: 2 temas no fueron tratados y debatidos como corresponde, porque el poder gubernamental no le interesa hacer las cosas bien; el primero ya lo tratamos arriba, tiene que ver con el poder judicial.

El segundo tema es tan delicado como el anterior, pero el poder necesitaba que los “altos cargos judiciales se prorroguen indefinidamente” para proceder a este que sigue: la aprobación del PGN 2024.

En efecto, aprobada la continuidad del “que va a resguardar y consolidar las violaciones jurídicas” del poder Arcista, ahora el “arcismo” anticipa la aprobación del Presupuesto General 2024 de forma automática, porque así se escribió en la CPE, por la que mataron en La Calancha.

Entonces, si el “sistema judicial no puede tener acefalías y por eso el mismo se auto amplía el mandato de manera ilegal” por la misma razón el PGE debe ser aprobado de manera “legal”, porque si no, no hay “platitaaaa” (discursos de Arce) el Estado prebendal no funciona …. y entonces, aprueban “automáticamente”, después de dejar a los opositores que hagan discursos encendidos observando a detalle aquello que le va a hacer daño al país, el despilfarro y las partidas abultadas sin explicación, etc., es decir que digan lo que quieran, total, ya va a estar en “modo piloto automático”, igual, fue necesario que en una especie de “prelavado de imagen”, el ministro haya salido a denunciar, a los 4 vientos, un «secuestro económico» de senadores, que pone en riesgo la inversión y empleo, cuando se sabía que aprobado o no, el PGE entrará en funcionamiento.

Ser y parecer, dice el dicho, acá parece que parecer es suficiente, y mientras más denuncien boicot opositor, más apariencia van a dar de “transparencia”, cuando en realidad se trata de “tramparencia”, que no es lo mismo aunque suene más o menos igual.

Listo, el país prebendal que va a manejar un PGE que se aprobará automáticamente, saldrá a buscar los fondos prestados, porque no los tiene, pero nunca falta quién preste; siempre habrá un “fondo avaro” o “buitre”, como decían en Argentina, que sabe que cobra si o si, porque en los bonos está la “fe del Estado”… total, si la oposición hace las cosas más o menos bien o más o menos mal, los tiene sin cuidado, hay que garantizar el triunfo por encima de todo, porque viene la elección 2025 y ese es el objetivo del poder de Arce.

Lo otro? Es lo de siempre, aunque más osado, porque resulta que estamos mejor que nunca, si no lo creen, vean la declaración que dice que “Bolivia atraviesa la mejor época de su comercio exterior en la historia”, aunque hayamos exportado 2500 millones de dólares menos y tengamos un importante déficit comercial…en fin, es solo un ejemplo.

Y las tomas de tierras siguen y se libera a los guerrilleros que asaltan propiedades en Santa Cruz y extorsionan a los propietarios, más si son extranjeros, mientras la policía sólo resguarda esas propiedades si les pagan alimento, combustible y estadía, (viáticos?), además de comprar colchones, platos y utensillos… Valverde ¡!!! eso ya es parte del cotidiano, es repetido ¡!! Así nomás es este país, los interculturales tienen más derecho que cualquiera, entendélo, ellos son la tropa irregular de la invasión territorial que prepara la victoria electoral… total, los municipios chiquitanos y del oeste ya son “ de ellos”…. Te queda claro para dónde va esto?. Puede ser, contesto, pero no me da la gana de callarme.

Por eso el Mutún deja de ser negocio, porque cayeron los precios de los minerales y no interesa que el hierro sea de imprescindible necesidad para el mundo… es minería en el Oriente y eso no es prioridad para la política centralista que sólo ve minería en occidente… (el litio vale menos, pero mirá la importancia que le dan)

Y puedo seguir, pero ya no… créaseme que intenté escribir sombre la paz navideña, salir de esto por un día, pero es imposible, porque si no lo hago, siento que les “doy comper” (descanso) y me he propuesto no hacerlo, porque aunque suene raro, este también es mi país, tan país como Santa Cruz es mi patria y, voy a defender mi parte de libertad y democracia aquí, hasta donde tenga que hacerlo…

En fin…, tenía nomás razón don Enrique Santos Discépolo, cuando dijo… todo es igual, nada es mejor

Feliz navidad a todos, gracias por aguantar mis pesimismos y rebeldías