Arias teme «maldades» en la sesión extraordinaria del martes por el POA y opositor ve plan de «autobloqueo»

Fuente: erbol.com.bo

El Concejo Municipal ha sido convocado a una sesión extraordinaria el próximo martes para discutir el Presupuesto Operativo Anual (POA) reformulado tres. El alcalde Iván Arias ha expresado su preocupación por posibles «maldades» durante la sesión, mientras que el concejal opositor Pierre Chain cree que hay un plan de «autobloqueo» oficialista para que el POA sea promulgado por decreto y alcalde se presente como el “salvador de La Paz”.

Arias pidió la aprobación del presupuesto reformulado 2023, pero sospecha que el Concejo Municipal no quiere aprobar el reformulado tres para “ahorcar a la Alcaldía” porque no podrá pagar las obras y los servicios a las empresas.

“Quieren que la gente venga a quemar la Alcaldía, es una irresponsabilidad”, dijo este domingo a tiempo pedir al presidente de la Comisión Económica, Jorge Dulon, que ayude en la aprobación del POA en la sesión extraordinaria que a su criterio fue convocada “entre gallos y medianoche para esta semana”, según cita la agencia oficial de noticias.

Arias estuvo junto a su concejal Jorge Dulon en un acto oficial. En esa ocasión le pidió que “esa sesión no se realice o esa sesión realmente termine aprobando el POA (reformulado) porque le permitirá salir adelante.

Sostuvo que por la forma en que se emitió la convocatoria, la sesión extraordinaria está dirigida a hacer “maldades al alcalde” e incluso buscan que lo encarcelen para repartirse las secretarías municipales en su propio beneficio.

A tiempo de confirmar la sesión para el martes, Chain, miembro de la misma Comisión, desmintió esas intenciones. Aclaró que en realidad el concejal Dulon deliberadamente se guardó el trámite. Afirmó que, en el fondo, una parte del oficialismo no quiere que se trate en el pleno para que el alcalde lo promulgue por decreto para que no se conozca en qué gasta Iván Arias el dinero de los paceños.

“El plan ya estaba diseñado con anterioridad y por eso Dulon se guardó el documento hasta el último día porque sabía que esta semana el Concejo ingresará en receso legislativo hasta el próximo año”, declaró.

Dijo que algunos oficialistas están siendo cómplices de la malversación de fondos que está incurriendo el alcalde, utilizando decretos para trasladar una partida a otra solo por el ánimo de gastar sin fiscalización ni transparencia.

Chain sostuvo que no es culpa del Concejo, sino de algunos oficialistas que no apoyan medidas de transparencia, como el caso de la Ley que refrendó la declaratoria de emergencia del Macrodistrito de San Antonio con cláusulas de transparencia, pero que el alcalde no quiere promulgarla porque sencillamente no le gusta que lo fiscalicen.