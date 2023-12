Cada vez más allá, que acá

Aunque no es la primera vez que nos referimos al tema; es bueno recordar que: la democracia “iliberal” es “un sistema de gobierno en el que, aunque se celebren elecciones, los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder real debido a la falta de libertades civiles; por tanto, no es una «sociedad abierta». Hay muchos países «que no están clasificados como «libres» ni «no libres», sino como «probablemente libres», que se encuentran en algún lugar entre regímenes democráticos y no democráticos”.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_iliberal).

El término democracia iliberal fue utilizado por el periodista Fareed Zakaria en un artículo de 1997 en la revista Foreign Affairs, antes de él, por Pierre Rosanvallon y Étienne Balibar, en el ámbito filosófico, en la década de los 90.

Pues, ya sabemos que esas libertades a las que se refiere Zakaria están restringiéndose en nuestro país y que, para ello; y esto es lo peor, el Poder político gobernante usa a los poderes legalmente constituidos como un instrumento y extensión de su voto electoral, llegando a ignorar o eludir los límites constitucionales de “ese su poder”.

Como quiera que esto ocurre en la Bolivia actual y, lo hemos comprobado recientemente, cuando el Tribunal Constitucional, decidió prorrogarse en sus funciones, tras de una larga lista de omisiones constatables del oficialismo político que se dio modos para evitar, primero en el ejecutivo (Min Justicia), luego en el legislativo, que hay que reconocer que la oposición fue anulada políticamente, pese a ser la que permanentemente buscó maneras y formas de selección, llegándose más bien, a esa “consulta” que se hizo desde el senado. Esa consulta en manos del TCP, como “consultado”, era la chance que esperaba el poder gubernamental para imposibilitar la elección y se ocupó de dar largas, sabiendo que el ejecutivo necesitaba de que la elección no sea posible.

En efecto, el TCP se ocupó de superar el tiempo de respuesta de manera exagerada y superabundante, sabiendo la urgencia que implicaba la consulta, esa acción, a futuro, tal vez deba terminar en un proceso judicial por omisión de deberes y obstaculización al cumplimiento de la CPE, pero eso será luego; ahora, queda la sensación de que en los menos de 10 días hábiles que quedan para su reemplazo son insuficientes y que la violación constitucional puede ser ejecutada, dando lugar, peligrosamente a que los tribunos se prorroguen de manera indefinida, hasta que el poder ejecutivo sea capaz de “rendir a los parlamentarios que le hagan falta” para lograr su objetivo.

El país ve y sabe que el TCP actuó a propósito, cumpliendo instrucciones políticas; como sabe que de esos “altos magistrados” era imposible encontrar algo nuevo, habida cuenta la manera en la que Evo Morales y su equipo gubernamental los impusieron y los votos logrados en un proceso con triunfo de votos blancos y nulos. El gobierno, vía ministro Lima, el procurador general del Estado y la claque oficialista celebran y festejan, justificando una sarta de argumentos ridículos pero reconozcamos que ellos no están para exquisiteces, sino para cumplir la instrucción política, de manera que lo demás no importa.

Ese tema queda ahí, porque era la parte que faltaba de una concatenación de hechos que no se van a quedar ahí.

Nadie le cree al poder de que hay suficiente combustible en el país de manera que ellos se juegan a la lógica de hacer una especie de “escasez itinerante”. Comenzó a sentirse la falta en el eje? Bueno, dotan a las capitales y se mandan faltar en las provincias, cuando viene. La queja, se van a los departamentos más chicos, al final, cuando la gente se da cuenta, el ir y venir de los carburantes es una historia de idas y vueltas y las quejas se aplacan; antes estuvo lo del dólar pasó lo mismo, ahora no hay dólares en los Bancos o es muy reducida la calidad, pero la gente “encuentra”; si es muy apurado, paga casi 8bs, pero… el dólar más caro, el combustible más caro es el que no hay, así que, a comprar callados. Otro paso consolidado para el poder.

Hay dólares? Bueno, el gobierno está decidido a aplicar la comunistización (aplicar políticas comunistas) a la economía nacional, concetrando todo en el gobierno, ministerios y Banco Central, limitando los movimientos de Bancos e instituciones financieras en el extranjero, haciendo que todos los movimientos se hagan sólo por el Banco Unión, llamado ahora “el Banco Público”; se obliga a repatriar dólares a la banca, sabiéndose de antemano que el Banco Unión al controlar el comercio exterior no solo tendrá un negocio “redondo” a expensas del deterioro de los negocios de otros Bancos, sino que también controlará a quienes reciban divisas para importar y terminará manejando la información estratégica de los exportadores.

Es un plan, desde la mirada política del poder, muy bien montado, desde la nuestra, completamente entendible; cuán avanzados están , es el tema que se debe investigar; puede ser el acabóse de la economía capitalista y liberal, de respeto a la propiedad privada y derecho a la plusvaía.

Como extra podemos asegurar que el control del comercio exterior permitirá controlar el complejo agroexportador cruceño; eso también es parte de la comunistización de la información o “inteligencia financiera-económica”; no dejan nada al azar, como sea, avisados estaos; estrán tan listos? Eso es lo que hay que saber.

Tengamos en cuenta que si se logra el objetivo, si se pone en marcha y sin nadie que enfrente la intención, ese va a ser el resultado final de la economía. Así terminaron de hundirse Venezuela con Chávez y Maduro, Nicaragua y otras economías que hoy no se pueden sostener de pie.

Claro, falta la frutilla de la torta: todo esto servirá para que el Banco Central se quede con todo, porque el objetivo será que el gonierno maneje la plata y el banco Unión será simplemente el ejecutor. Todo tiene un objetivo de poder y el país prebendal para aguantar los primeros corcovos, se lo maneja con plata.

Exagerado? No creo, realista, en todo caso. Esta es una posibilidad cierta, nadie que sepa un poco de historia, que haya leído política latinoamericana, de los últimos 23 años al menos, no lo entiende, así comenzaron; simplemente es cuestión de ver cómo viene el Estado Iliberal y su comunistización económico-política

En fin, ahora les toca a los bancos, después qué viene? La empresa privada y de último, los ciudadanos pudientes?

Carlos federico Valverde Bravo

Fuente: eju.tv