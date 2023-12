Coca-Cola presenta cortometrajes mágicos de Navidad, con la ganadora del Oscar Octavia Spencer, Scoot McNairy y Colm Meany

La serie de “Historias de Santa” o “The Santa Stories” incluye dos cortos, “Jo Jo Robo”, dirigido por Steven Caple Jr., y “La Nota”, dirigido por Bryce Dallas Howard. Los cortos están disponibles en Prime Video de Amazon desde el 8 de diciembre.

Diciembre.- Coca-Cola lanza los tráileres de la nueva antología de cortometrajes mágicos de Navidad – “The Santa Stories”, disponibles en Prime Video de Amazon a partir del 8 de diciembre. El tema central de las películas es el mensaje “Despierta el Santa que vive en ti”, destacando el espíritu de la generosidad, de la buena voluntad y del Santa interior que todos llevamos dentro.

“Las historias tienen el superpoder de conmover a las personas e inspirar cambios. Con estos cortos, queremos darle más profundidad a la forma como desde Coca-Cola contamos historias, a través de narrativas auténticas. La historia de Coca-Cola está tan entrelazada con Santa que vimos una oportunidad maravillosa para explorar otra dimensión de lo que representa, que las personas no esperaban ver”, señala Islam ElDessouky, Director Global de Estrategia Creativa & Contenido de Coca-Cola™.

“Jo Jo Robo” es un thriller protagonizado por la ganadora del Oscar® Octavia Spencer, quien interpreta el papel de la ‘Detective Grinchauser’, junto con el actor ganador del premio del Screen Actors Guild, Scoot McNairy como ‘Nate’. La película está dirigida por el galardonado director y escritor de “Transformers: El Despertar de las Bestias”, Steve Caple Jr.

“Lo que me atrajo de este proyecto fue el tema de que el mundo necesita de más Santas y lo que él representa para nosotros como personas, como sociedad. La idea de resaltar la generosidad y la bondad, y su importancia para las personas en todo el mundo. Me ha hecho pensar en el amor y en mi niñez, preocupándome por otras personas. Todo es parte de una Navidad especial y se vuelca en el personaje de Santa”, indica Steven Caple Jr., Director.

En Nochebuena, Papá Noel acaba de verse involucrado accidentalmente en un robo cometido por un grupo de ladrones disfrazados de Papá Noel. Tras ser arrestado, uno de los ladrones deberá ayudar al verdadero Papá Noel a escapar de la prisión para salvar la Navidad para millones de niños en todo el mundo.

“La Nota” está protagonizado por el actor irlandés Colm Meaney, que interpreta a ‘El Hombre No’, y está dirigido por Bryce Dallas Howard, la directora de “El Mandaloriano”.

“Para mí, el espíritu de Coca-Cola es sobre la historia y nuestra humanidad, y el mensaje de que necesitamos ‘despertar el Santa interior que todos llevamos dentro’. El rol que Coca-Cola desempeña en ‘La Nota’ es contextual y parte del ambiente.”, comenta Bryce Dallas Howard, Directora.

En una isla frente la costa de Irlanda vive un viejo pescador que es un poco avaro (conocido por sus vecinos como ‘el hombre del NO’ porque todo lo que dice es NO), hasta que un día aparece un mensaje misterioso en una botella que le irá cambiando su visión sobre la vida para siempre.

“The Santa Stories” fue desarrollado y producido en colaboración por WPP Open X, liderado por VML, Imagine Entertainment y PRETTYBIRD.

Las personas pueden ver los cortos ‘Jo Jo Robo’ y ‘La Nota’ a partir del 8 de diciembre en Amazon Prime Video. Los cortometrajes estarán disponibles a todos los suscriptores de Prime sin costo adicional. Los consumidores también pueden ver los cortos en el canal de Coca-Cola en YouTube.

Biografías de los Directores:

Steven Caple Jr.

Steven Caple Jr., el primero de su familia en graduarse de la universidad, nació en Cleveland, Ohio, y se convirtió rápidamente en uno de los cineastas más solicitados de Hollywood. Al dirigir tanto películas como contenidos para televisión, su toque especial y lente artística le han valido múltiples premios como director, además de incluirlo en la lista 30 Under 30 de Forbes en 2018.

Recientemente dirigió TRANSFORMERS: EL DESPERTAR DE LAS BESTIAS, lanzado el 9 de junio de 2023 por Paramount Pictures. Caple Jr. también dirigió CREED II, protagonizado por Micheal B. Jordan, Sylvester Stallone y Tessa Thompson. En la segunda película de la franquicia CREED, el luchador de peso pesado Adonis Creed regresa para enfrentarse a Viktor Drago, hijo de Ivan Drago. MGM estrenó la película en noviembre de 2018 y hasta la fecha ha recaudado más de US$ 200 millones en la taquilla mundial.

Caple Jr. dirigirá THIEVES’ GAMBIT para Lionsgate, así como dirigirá y producirá BY ALL, escrito por Juel Tayulor y Tony Rettenmaier, y producido por Legendary, Gotham Group y Jennifer Levine. El proyecto que puede ser descrito como “Colateral” se encuentra con “The Warriors”, será lanzado por Warner Bros y sigue las consecuencias de un mundo donde el Departamento de Policía de Los Ángeles no existe más.

Su película de estreno THE LAND se lanzó en Sundance en 2016. Producida por Macro Ventures, Priority Pictures y Mass Appeal (Nas), la película fue adquirida por IFC Films y estrenada en cines en el verano de 2016. Manteniéndose fiel a sus raíces en Cleveland, su trabajo para capturar el espíritu lleno de vida de la ciudad llevó a Cleveland Magazine a reconocer a Caple Jr. como una de las Personas Más Interesantes de Cleveland en 2017 por su “determinación de contar historias honestas y crudas”.

Anteriormente, Caple Jr. dirigió varios episodios del spin-off de BLACK-ISH, GROWN-ISH, para Freeform, así como la miniserie documental RAPTURE para Netflix. Sus cortometrajes también han sido premiados, en el Director’s Guild of America, NBC Shortcurts, American Black Film Festival y otros. Continuando con su búsqueda por la excelencia, Caple Jr. ha ingresado en el mundo de los comerciales, colaborando con clientes como Google, Delta y la NFL.

Con la pasión por la humanidad en primer plano, Steven aborda problemas más allá de la lente de la cámara, que existen en su comunidad. Caple cofundó Engage the Vision, una organización sin fines de lucro que asesora a los jóvenes de su comunidad y ayuda a fomentar la nueva generación de mentes creativas.

Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard una creadora multifacética – actriz, directora, educadora, oradora – que trabaja tanto delante como detrás de las cámaras. Como actriz, Howard es conocida por la franquicia Jurassic World de Universal, Rocketman, Black Mirror (“Nosedive”) y As You Like It de HBO, por la que recibió una nominación al Globo de Oro. También protagonizará el thriller de espionaje Argylle de Matthew Vaughn, que llegará a los cines en febrero de 2024. Como cineasta, Howard ha dirigido varias series de Star Wars, incluyendo El Mandaloriano, El Libro de Boba Fett, y la próxima serie Skeleton Creew. (Sus trabajos detrás de escena está disponible en Disney Gallery: The Mandalorian). Howard también dirigió y produjo el documental DADS para AppleTV+ y dirigirá la nueva versión de El Vuelo del Navegante para Disney.

Howard también ha dirigido numerosas campañas, incluido el Project Imagin8tion de Canon, la serie Inspired By Women de Moroccan Oil, Decades Series de Vanity Fair, Reel Moments de Glamour Magazine, el anuncio del Super Bowl 2021 de Shift4 y SpaceX y Break Free para Volkswagen. Además, Howard dirigió el súper video de MTV “Claudia Lews” para M83, Call me Crazy: A Five Film (Lucy) de Sony y Lifetime, y el cortometraje Solemates junto con Canon, que fue exhibido en el Sundance Film Festival de 2016. Ella recibió múltiples premios por su trabajo como directora, siendo preseleccionada para un Oscar en 2012 por su película de media hora When You Find Me. Howard también produjo la película Restless de Sony Classic, con el director Gus Van Sant. Restless destacó en el Toronto Film Festival de 2011, abriendo la selección Un Certain Regard del Cannes Film Festival de 2011.

Su amor por el storytelling la llevó a crear Nine Muses Entertainment y el Nine Muses Lab como parte de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.