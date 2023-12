Contagios de covid: Autoridades recomiendan ponerse la dosis anual de la vacuna para evitar complicaciones

En la última semana epidemiológica se registró un incremento de casos del 61% y el departamento más afectado es Cochabamba.

eju.tv

Pablo Peralta M. / La Paz

Ante el incremento de casos de covid en el país, autoridades del Gobierno y municipales recomiendan a la población colocarse la dosis anual de la vacuna contra esta enfermedad. La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, dijo que la inmunización es la primera herramienta de lucha contra el coronavirus.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió a la población paceña retomar las medidas de bioseguridad y vacunarse contra el covid en caso de no haber completado los esquemas. Reiteró que la inmunización evita posibles decesos a causa del virus.

“Que hoy muera una persona por covid no me parece, porque hay montón vacunas, incluso se echan a perder. Entonces, que la gente siga muriendo no puede ser, lo acepto cuando empezamos la pandemia porque no había (vacunas), no se sabía, era desesperante. Lo máximo que habíamos logrado identificar como salvador era el plasma”, indicó el burgomaestre.

Según datos oficiales, en la última semana epidemiológica número 50 se registró un incremento de casos del 61% y el departamento más afectado es Cochabamba. Ante esta situación, la ministra de Salud recordó que otra de las medidas clave para evitar complicaciones a causa del covid es la vacunación.

De acuerdo con la ministra Castro, la vacuna es segura y altamente efectiva, por lo que es recomendable que la población reciba su refuerzo anual contra el coronavirus. Indicó que las dosis están disponibles para niños y adultos.

“Tenemos una importante cantidad de vacunas que ya han llegado a nuestro país las semanas pasadas y han sido distribuidas. Hemos empezado con la vacunación en todos los departamentos y hay que promover esa herramienta de lucha contra el SARS-COV2 que causa la Covid-19”, dijo la ministra Castro, según un reporte de esa cartera de Estado.

Para recibir las dosis, la población debe acudir a los centros médicos más cercanos. La vacuna pediátrica se aplica a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Los mayores de 12 años que ya recibieron alguna dosis, pueden acceder al refuerzo anual luego de 12 meses de la última aplicación.

Esta modalidad aplica también para los grupos de riesgo: personas mayores de 60 años o con enfermedad de base, además personas de salud y embarazadas. Las personas inmunodeprimidas, que tienen el sistema inmunitario debilitado, reciben tres dosis: la primera al contacto (cuando acuden al centro de salud); la segunda, a las tres semanas después de la primera dosis (21 días); y la tercera dosis, seis meses después de la segunda aplicación.

Según la ministra de Salud, el uso del barbijo es otra de las medidas clave para evitar los contagios del covid, virus que seguirá circulando en el país y los contagios se incrementarán de noviembre a febrero. “Es un proceso normal”, dijo Castro y explicó que esta situación no debe causar alarma, pero es importante cumplir con las medidas de protección.