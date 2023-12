El iceberg más grande del mundo se dirige a mar abierto

El iceberg tiene unas tres veces el tamaño de la ciudad de Nueva York y más de dos veces el del Gran Londres, y mide unos 4.000 kilómetros cuadrados.

Fuente: DW

El iceberg más grande del mundo en la actualidad se está alejando de las aguas antárticas y parece dirigirse hacia el Atlántico Sur, según afirman expertos espaciales en el seguimiento de la masa.

El coloso de 4.000 kilómetros cuadrados, denominado A23a, se separó de la plataforma de hielo Filchner-Ronne, en la Antártida Occidental, en 1986, pero llevaba mucho tiempo atascado en el lecho marino.

Aunque el iceberg, de 400 metros de grosor, se liberó finalmente en 2020, es ahora cuando los vientos y las corrientes lo empujan desde el mar de Weddell, según la Agencia Espacial Europea (ESA).

📣 Double-whammy iceberg news this morning:

1️⃣ The largest iceberg, A23a, is on the move!

Here’s its journey out of the Weddell Sea after being grounded on the sea floor after calving in August 1986.

Copernicus Sentinel-1 imagery, Google Earth Engine 👇 pic.twitter.com/KseKTD1Wrg

— British Antarctic Survey 🐧 (@BAS_News) November 24, 2023