El polémico ránking con los 100 mejores futbolistas del 2023: el sorpresivo puesto que ocupa Messi y los otros 5 argentinos incluidos

Este martes se publicó la lista con los 100 mejores futbolistas del momento y en él se destacan seis figuras argentinas que se consagraron campeones del mundo en Qatar. Lionel Messi, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Nahuel Molina forman parte de este prestigio ranking elaborado por la revista Four Four Two, pero lo llamativo fue ausencias de estrellas internacionales como los casos de Ángel Di María, Alexis Mac Allister, el Cuti Romero, Rodrigo De Paul y Paulo Dybala, por citar algunos ejemplos.

Otra curiosidad se instala en la ubicación del mejor futbolista de la historia en el sexto lugar, por detrás de Erling Haaland, Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappe y Rodri.

Una de las gratas apariciones es la presencia de Lautaro Martínez, el ídolo del Inter que se convirtió en un referente del Inter. El Toro ocupa el puesto 34 y es seguido por Julián Álvarez (39), el Dibu Martínez (49), Enzo Fernández (92) y Nahuel Molina (99). Otras ausencias internacionales que llamaron la atención son los nombres rutilantes de Neymar, Cristiano Ronaldo, Gabriel Jesús, Ricky Puig o Lukaku.

LOS 100 MEJORES JUGADORES DE LA ACTUALIDAD

1 Erling Haaland

En el año 2023, Haaland se destacó con su notable jerarquía. Tres trofeos, un récord de goles en la Premier League con 38 tantos en una temporada y además se convirtió en el jugador más rápido en llegar a 50 conquistas en la competición británica. Según la revista, “es como Usain Bolt: en este deporte, tiene una habilidad sobrehumana”.

2 Jude Bellingham

En 20 partidos con el Real Madrid, Bellingham ha anotado 17 goles, a pesar de llegar al club como un centrocampista incansable de área a área que no tenía asegurada su titularidad. No solo ha superado todas las expectativas del merengue, sino que se ha convertido en un jugador de élite a los 20 años. Es algo que el mundo del fútbol ha visto muy poco en los últimos tiempos.

3 Harry Kane

Los 30 años es la edad óptima para la mayoría de los delanteros. Todavía muestra suficiente velocidad, energía y hambre de gloria. Según la prensa, su capacidad “ha madurado como un merlot en su mejor punto”.

4 Kylian Mbappe

Que no haya logrado en 2023 el gran objetivo del PSG no es su responsabilidad. En enero, logró un hat-trick en diez minutos y anotó cinco goles en un partido. En febrero alcanzó el récord de goles para el equipo parisino, igualando a Edinson Cavani con 20 partidos menos, y luego rompió esa marca en marzo. Ganó la Ligue 1, obtuvo el premio al Jugador del Año de la división por cuarta temporada consecutiva y fue la estrella más codiciada del verano europeo. Cuando celebró su conquista número 300 de su carrera se transformó en el máximo goleador de la historia de Francia en un año.

5 Rodri

Merece ser reconocido como uno de los mejores volantes defensivos de su generación, y el 2023 fue una obra maestra en el centro del campo para el artista que mueve los hilos del equipo de Pep Guardiola.

6 Lionel Messi

El astro rosarino se mantiene vigente. Demuestra día a día que es el que mejor asistencias brinda en el presente. Desde que ganó la Copa del Mundo, en diciembre de 2022, ha alcanzado su gol número 700 en su carrera, antes de potenciar a un equipo sin historia en el fútbol. Apenas llegó a Estados Unidos generó un gran entusiasmo en los simpatizantes del Inter Miami, donde ganó la Leagues Cup.

7 Bernardo Silva

Este fue el año en el que el portugués se estableció como uno de los futbolistas más destacados de la década de 2020. Las exhibiciones magistrales se sucedieron una y otra vez.

8 Mohamed Salah

El egipcio es un ejemplo de una consistencia. La temporada 2022/23 fue otra más en la que alcanzó los 30 goles como el Rey Egipcio jugando para el Liverpool. Su jerarquía lo ubica como un pilar fundamental del icónico trío compuesto por Salah, Mané y Firmino.

9 Antoine Griezmann

El francés es uno de los máximos referentes del Atlético de Madrid. Su categoría es imprescindible para la ofensiva que planea Diego Simeone en cada compromiso del Colchonero.

10 Vinicius Jr

El brasileño es uno de los jugadores más cautivadores del momento. Durante esta temporada, el Real Madrid ha disfrutado de su velocidad, talento y capacidad goleadora. Vini va de éxito en éxito y el año que viene buscará otra Champions League para la Casa Blanca.

Puesto 11 al 33

Bukayo Saka, Jamal Musiala, Kevin De Bruyne, Victor Osimhen, Ilkay Gundogan, William Saliba, Trent Alexander-Arnold, John Stones, Rafael Leao, Declan Rice, Alisson, Bruno Guimaraes, Ederson, Martin Odegaard, Khvicha Kvaratskhelia, Ruben Dias, Leroy Sane, Robert Lewandowski, Kyle Walker, Son Heung-min, Xavi Simons, Virgil van Dijk y Pedri.

34 Lautaro Martínez

El Toro se ha convertido en un ídolo del San Siro. Es letal frente al arco, pero son sus carreras y su intensidad lo que lo hacen destacar. En 2023 se mantuvo como uno de los mejores delanteros de la Serie A.

Puesto 35 al 38

Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Alejandro Balde y James Maddison.

39 Julián Álvarez

Él no es el suplente de nadie. En realidad, la primera temporada de la Araña en Europa puede que nunca sea superada: ganar un Mundial, la Premier League, la Champions League y la FA Cup no es una mala manera de comenzar. Y haberlo logrado con tantos minutos jugados es impresionante.

Puesto 40 al 48

Kieran Trippier, Marc-Andre Ter Stegen, Kaoru Mitoma, Luka Modric, Takefusa Kubo, Joshua Kimmich, Frenkie de Jong, Kim Min-jae y Randal Kolo-Muani.

49 Emiliano Martínez

El arquero que amas si pertenece a tu equipo, pero odias si te toca enfrentarlo. El Dibu ha pasado el 2023 de la misma manera que el año anterior: con grandeza. El argentino ha sido la garantía de seguridad bajo los tres palos para el Aston Villa. Por ello fue coronado como el mejor arquero del mundo en la ceremonia del Balón de Oro.

Puesto 50 al 91

Mike Maignan, Gabriel Martinelli, Alphonso Davies, Luis Diaz, Kingsley Coman, Dusan Vlahovic, Lois Openda, Bruno Fernandes, Alexander Isak, Achraf Hakimi, Rodrygo, Florian Wirtz, Santiago Giménez, Gavi, Marquinhos, Toni Kroos, Joao Palhinha, Anthony Gordon, Granit Xhaka, Aurelien Tchouameni, Theo Hernandez, Sven Botman, Phil Foden, Julian Brandt, Dejan Kulusevski, Hakan Calhanoglou, Moussa Diaby, Marcus Rashford, Jack Grealish, Dominik Szoboszlai, Victor Boniface, Federico Valverde, Raheem Sterling, Douglas Luiz, Federico Chiesa, Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, Christoper Nkunku, Ivan Martin, Marcus Thuram, Nico Williams y Serhou Guirassy.

92 Enzo Fernández

El Benfica multiplicó su inversión cuando Todd Boehly quedó cautivado por la estrella de la Copa del Mundo. El Chelsea ha sido un desafío exigente para el ex Defensa y Justicia, pero el joven volante ha mostrado destellos de su potencial de clase mundial con la camiseta azul.

Puesto 93 a 98

Olivier Giroud, Isco, Lucas Paqueta, Karim Benzema, Micky van de Ven y Diogo Costa

99 Nahuel Molina

El Atlético de Madrid invirtió sólo 10 millones de euros por el lateral campeón del mundo. El ex Boca ha disfrutado de otra temporada consistente en el elenco que conduce Diego Simeone, mostrando sus funciones en ataque y defensa. Es, sin dudas, de los mejores laterales en España.

100 Sergio Busquets