La Alcaldía de La Paz aguarda la aprobación de los propietarios para demoler tres casas en la avenida Francisco Bedregal, de la zona de Sopocachi, que están en riesgo de desplomarse.

El secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos, Juan Pablo Palma, informó que las viviendas afectadas están “deshabilitadas” desde hace más de 13 años y ante el riesgo de desplome, realizarán una demolición controlada.

El funcionario garantizó que la Alcaldía está monitoreando constantemente el lugar.

“Está clarísimo que el problema de la curva de la Francisco Bedregal no es nuevo. Y también está sufriendo algún tipo de deformaciones todavía, pero eso, no es un tema que no esté siendo monitoreado y que no esté siendo observado”, afirmó.

“Si los tres propietarios que ostentan el derecho auténtico autorizan a la Subalcaldía de Cotahuma la demolición, inmediatamente disponemos el personal; e iniciamos con los trabajos preliminares para realizar la demolición”, explicó.

Casas

Asimismo, remarcó que se requiere autorización para proceder con la demolición y, lamentablemente, los propietarios no quieren colaborar.

Precisó que en el lugar existe una cuarta vivienda que empezó a dar señales de afectación y tendrá que ser evacuada.

“El problema es que ellos tampoco dan la autorización para la demolición. Y lo que una de las hijas de los propietarios pretende es tener un beneficio personal a través de una indemnización. La mamá debe tener más de 80 años; yo he hablado con la mamá, visitó la Secretaría y hubo reuniones organizadas y coordinadas a través de la Dirección de Gobernabilidad, la Dirección Jurídica y la Subalcaldía Cotahuma; tampoco facilitan los propietarios”, contó Palma.

Tras la intensa lluvia del jueves pasado en Sopocachi, tres casas fueron desalojadas por el riesgo de desplome por hundimientos en la plataforma; presuntamente debido a filtraciones en una de las viviendas.

El hundimiento de la plataforma también afectó a la transitabilidad. Los vecinos aseguraron que temen que en cualquier momento ocurra una desgracia, por lo que piden la intervención de las autoridades municipales.