Lima dice que a Zapata ya no la acusa el abogado de Evo y que su defensor es un exsubprocurador

Fuente: lostiempos.com

El ministro de Justicia, Iván Lima, publicó un largo mensaje por la red X para revelar que el denunciante contra Gabriela Zapata en 2016 fue el apoderado del ahora expresidente Evo Morales, que los acusadores de quien fuera pareja de Morales ya no se presentan en los estrados judiciales y que el defensor de la controvertida mujer fue subprocurador del Estado en la gestión de Wilfredo Chávez.

«El Caso Nurej: 201611812 contra Gabriela Zapata y otros fue iniciado por el apoderado de Evo (Dr. Ricardo Velasquez) el año 2016. Los acusadores ya NO SE PRESENTAN y ocasionan la suspensión y demoras en el juicio», dice Lima en la primera parte de su mensaje publicado la tarde de este sábado.

En la semana, Zapata se presentó en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, convocada a declarar en audiencia por el caso de presunta trata de personas, en relación a la supuesta suplantación de identidad de un menor para hacerlo figurar como hijo suyo y del actual jefe máximo del Movimiento Al Socialismo, MAS.

De acuerdo con la versión de Lima, Zapata «permanentemente envía mensajes (no dice a quién), alegando la existencia de un acuerdo», y ante la inminencia del reinicio del juicio, fechado para el 4 de diciembre, señala que «el nuevo abogado de Zapata es un ex Sub Procurador», Juan Clemor quien ejerció dichas funciones en la gestión de Wilfredo Chávez.

Para continuar con su versión sobre presuntas influencias, el ministro Lima precisa que Gabriela Zapata fue liberada precisamente el día en que Morales regresó de Argentina a Bolivia en noviembre de 2021.

«Nunca se supo por qué Zapata fue liberada precisamente ese día, pero cada vez hay más pistas de lo que paso», añade Lima y luego vincula una nota de prensa en la que Morales se queja de una liberación.

«Ese viceministro ha liberado el día 29 de noviembre (cuando) llegamos (con) la marcha a La Paz a la gente que estaba detenida y que nos hizo tanto daño. No puedo entender», dijo Morales en ese entonces. El viceministro que está en funciones es César Siles.

Zapata cumplía una condena de 10 años en la cárcel de Miraflores por el caso denominado tráfico de influencias ocurrido entre 2011 y 2013.