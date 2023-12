Marset se burla de las autoridades paraguayas en mensaje enviado al programa Santo y Seña de Uruguay

El mensaje fue enviado al programa Santo y Seña de Canal 4 de Uruguay y se dio a conocer este domingo.

Fuente: Unitel

La noche de este domingo, se difundió la segunda parte de la entrevista que realizó el programa Santo y Seña a Sebastián Marset. Cuando finalizaba el programa se dio a conocer el último mensaje que envió el uruguayo más buscado en tres países a la producción de este programa de Canal 4 de Uruguay y en el que se burla de las autoridades paraguayas.

“Pedirles disculpas a Paraguay. Salieron a valor mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso, perdón por eso. La próxima les aviso antes”, señaló Marset, quien lanzó una risa en tono sarcástico al concluir sus palabras.

El mensaje de Marset se refiere a los helicópteros en los que la periodista Patricia Martín de Santo y Seña, señaló que fue transportada tras arribar a Paraguay, para encontrarse con el uruguayo y realizarse la entrevista.

Tras las declaraciones realizadas el pasado domingo, cuando se difundió la primera parte de la entrevista a Marset, el director de aeropuertos de Paraguay, Rubén Aguilera, señaló al medio ABC que en ningún un helicóptero salió del aeropuerto Silvio Petrossi, de Luque, cuando estuvo la periodista.

“Están mintiendo. Desde nuestro punto de vista, como aeropuerto es que tenemos información que vino, llegó (al aeropuerto de Luque) y tomó otro avión a Punta del Este”, señaló Rubén Aguilera.

La primera parte del reportaje que se difundió el pasado domingo generó gran repercusión y tuvo varios efectos como la negativa de las autoridades uruguayas a una posible negociación para que se entregue.

Este domingo Marset señaló que no piensa entregarse y que no se siente acorralado, como afirmaron en días pasados desde Bolivia.

“Búsquenme no más, yo no voy a entregarme nunca, tampoco me siento acorralado como dicen. Me río nada más”, señaló el uruguayo.

Marset es el hombre más buscado en Bolivia desde el pasado 29 de julio, cuando se montó un operativo para su captura; sin embargo, el uruguayo logró escapar. En la entrevista de la semana pasada, reiteró que recibió información que le permitió escapar.