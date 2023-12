Pedro Suárez Vértiz: Una voz que se apagó a causa de una rara enfermedad en el cerebro

El cantante peruano falleció hoy por un infarto a los 54 años en su residencia de Miraflores

Fuente: infobae.com



Una gran pérdidad para la escena musical del Perú. El cantante Pedro Suárez Vértiz falleció esta mañana en su casa en Miraflores, luego de más de quince años luchando con una enfermedad llamada disartria, que afectó a su capacidad de hablar y, por lo tanto, lo alejó de los escenarios definitivamente.

Los primeros síntomas de esta enfermedad, según su hermano Patricio Suárez Vértiz, surgieron en el año 2007 y ya no podía pronunciar algunas letras como la ‘s’ o la ‘r’. Ese año fue diagnosticado oficialmente con el mal que lo aquejó hasta sus últimos días: Parálisis Bulbar, una enfermedad que afecta directamente a la conexión entre el cerebro y el conjunto de los músculos vinculados al habla.

Por qué Pedro Suárez Vértiz se quedó sin voz

Según el neurocirujano Carlos Zapater, el sindrome neuromuscula bulbar es una enfermedad que aparece en un grupo muy reducido de personas, por lo que el caso del cantante era especial. En ese sentido, los síntomas iniciales de Suárez Vértiz indican que su condición afectaba no solo su capacidad para hablar, sino también para comer y respirar.

“Tiene que ver con los músculos relacionados con la respiración, del habla, la lengua, la laringe, la fonación. Hay problemas de coordinación, intensidad de voz, etc.”, aseguró Zapater en una entrevista con Buenos Días Perú en el año 2017. Además, afirmó que todos los problemas se van agravando de forma progresiva.

El especialista también añadió que para esta enfermedad, al igual que para muchas otras que afectan a la capacidad de moverse o de hablar, no existe una medicación específica que mitigue los síntomas o recupere al paciente. “Se puede retrasar a la enfermedad a base de terapia física”.

“No sabía qué era (la disartria) cuando lo diagnosticaron (a Pedro), entonces no había nadie que me diga que todo va a estar bien. El tiempo me ha dado madurez para poder hablar sobre esto, pero ya di el siguiente paso, pero si puedo ayudar a personas que lo necesita (…) voy a dar testimonio de cómo lo viví”, aseguró Cynthia Martínez, quien fuera la esposa del cantante de “Cuando pienses en volver” durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme‘.

Por su parte, el hermano del cantante, Patricio Suárez Vértiz, indicó durante una entrevista con el programa de Youtube ‘Café con la Chévez’ de Trome, que “Es (era) una persona que es feliz y eso hace, comparte su felicidad, se pone en los zapatos de la otra persona (…) Hoy en día estamos tan absorbidos en uno mismo que no pensamos en el otro”, sostuvo.

Cómo se diagnostica la disartria

Según información disponible en la Clínica Mayo de Estados Unidos, el diagnóstico de esta enfermedad se realiza en dos etapas: la primera, a cargo de un patólogo del habla y del lenguaje, que se encarga de determinar el tipo de disartria que padece el paciente; mientra que la segunda está a cargo de un neurólogo, que será el encargado de identificar la causa de fondo.

En general, se pueden realizar hasta seis evaluaciones diferentes al paciente para determinar cuál es el origen de la enfermedad, además de sus alcances en el cuerpo del paciente: pruebas con imágenes (resonancias magnéticas o tomografías computarizadas), estudios del cerebro y los nervios, análisis de sangre y de orina, punción medular, biopsia cerebral y pruebas neuropsicológicas.