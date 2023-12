Senadora evista justifica sesión de la Cámara Alta y afirma que “no es tan urgente salir de receso”

La legisladora Simona Quispe indica que no recibieron notificación para suspender o entrar en receso.

La senadora Simona Quispe, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), justificó la sesión de esta tarde del Senado, convocada pese al receso dictado desde presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Agregó que “no es tan urgente salir de receso” y llamó a los diputados a trabajar.

“Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, con nuestro rol, que es cada semana llevamos nuestras sesiones. No hemos recibido, en ningún momento, notificación para suspender o entrar en receso legislativo”, afirmó la legisladora, en contacto con la prensa.

Quispe sostuvo que los diputados deberían trabajar con empeño, dado que hay proyectos que ya fueron aprobados en la Cámara Alta y que fueron derivados a la Cámara Baja. “Los diputados deberían de poner trabajo con todo empeño, con toda la necesidad del pueblo, porque hay muchas leyes que nosotros ya aprobamos y derivamos a la cámara de Diputados y ellos se están excusando y no quieren sesionar”, expresó.

La legisladora se dirigió a la opinión pública y le pidió que vea quienes son flojos y no quieren trabajar. “Y cuando nos dicen que los asambleístas son flojos, no quieren trabajar, realmente ahora vean quienes son los flojos, quienes son los que no quieren trabajar, quienes no quieren aprobar”, aseguró.