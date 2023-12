“Yo no voy a entregarme nunca”, dice Marset y advierte que “el próximo año sabrán si soy ángel o demonio”

El narcotraficante aseguró que es parte de un “complot” en varios países y que no se siente acorralado.

Fuente: Unitel

Sebastián Marset anunció este domingo que no piensa entregarse a las autoridades de ningún país y que no se siente acorralado, como afirmaron en días pasados desde Bolivia. El narcotraficante envió un audio al programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay que fue difundido después de revelarse la segunda parte de la entrevista que le realizó en un lugar desconocido la periodista Patricia Martín.

“Dejar claro que yo nunca hablé de entregarme eso no está en negociación, tampoco nunca lo estuvo, solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado. Tampoco era negociación, pedí que sean justos”, dijo inicialmente en el mensaje.

Luego, Marset acusó a la “política en todos los países” de actuar en su contra y de estar en “complot” contra él, por lo que no piensa entregarse.

“Búsquenme no más, yo no voy a entregarme nunca, tampoco me siento acorralado como dicen. Me río nada más”, dijo Marset.

“Quiero pasar, terminar el año tranquilo con mi familia, pero el próximo año sabrán si soy ángel y demonio. La mafia de la política es la peor es la más traicionera, pero les dejo claro que no les tengo ni un poquito de miedo”.