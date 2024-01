Desvelan que un laboratorio chino había secuenciado el Covid-19 antes de que Pekín se lo dijera al mundo

Los papeles existían dos semanas antes del anuncio.

Fuente: https://www.marca.com

Más de cuatro años después de que se conociera el primer caso de COVID-19 en el mundo, este ha evolucionado hasta convertirse en una de las muchas enfermedades respiratorias con las que convive el ser humano. Sin embargo, la historia podría haber sido distinta en 2019, y es que se ha conocido que un laboratorio había secuenciado el virus desde dos semanas antes de que Pekín comunicara a todos lo que ocurría.

Según se hace eco The Wall Street Journal, existen unos documentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos acerca de este laboratorio en el que diversos investigadores llegaron a aislar y secuenciar el COVID-19 a finales de 2019, cuando la enfermedad apenas registraba un pequeño número de casos.

En concreto, esos papeles se refieren a una investigadora, Lili Ren, del Instituto de Biología de Patógenos con sede en Pekín, que trabajó a finales de aquel año y que subió un 28 de diciembre una secuencia casi completa de la estructura del virus a una base del gobierno estadounidense. Por entonces, en Wuhan se hablaba de un brote de neumonía y prácticamente no había nada claro.

«La nueva información no arroja luz sobre el debate sobre si el coronavirus surgió de un animal infectado o de una fuga de laboratorio, pero sugiere que el mundo aún no tiene una explicación completa del origen de la pandemia», indican desde The Wall Street Journal.

Dos semanas claves para entender el coronavirus

Desde el mencionado medio, además, especulan con lo que podría haber ocurrido en caso de haberse conocido la información del COVID-19 dos semanas antes de lo que se hizo por medio de Pekín: «Las dos semanas adicionales podrían haber resultado cruciales para ayudar a la comunidad médica internacional a identificar cómo se propagó el COVID-19, desarrollar defensas médicas y comenzar con una eventual vacuna, dijeron los especialistas».

En cambio, no fue hasta el 11 de enero de 2020 cuando las autoridades chinas enviaron una primera documentación referente a la secuencia del virus y que se enviaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Era casi idéntica a la secuencia presentada por Lili Ren», declara una portavoz del Departamento de Salud al comité del Congreso estadounidense.