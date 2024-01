El decretazo municipal 034

La insistencia y la perseverancia pueden considerarse como acciones positivas para alcanzar objetivos individuales y empresariales. En política, también pueden dar resultados; un ejemplo de ello es Andrés Manuel López Obrador, con sus repetidas candidaturas y su triunfo en la presidencia de México. Antes de ello, había ganado diversos cargos electos. El municipio paceño y su máxima autoridad son un ejemplo de insistencia en la regularización de construcciones fuera de norma. Comenzaron con la Ley Municipal 467 para luego continuar con la polémica Ordenanza Municipal 046, con acusaciones entre la concejal Lucía Mamani y el alcalde Iván Arias sobre su autoría y su abrogación. No contentos, desde el Ejecutivo Municipal se envió al Concejo el proyecto de ley “Vialidad Legislativa al Derecho de la Edificabilidad”, que, tras las observaciones de colegios de profesionales, los Amigos de la Ciudad, FEJUVE, parlamentarios y otras organizaciones de la sociedad civil, quedó en suspenso en la comisión mixta conformada por la Comisión de Desarrollo Económico y Financiero y la Comisión de Planificación y Gestión Territorial. Ambas presididas por los concejales de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo, encabezados por Jorge Dulón y Oscar Sogliano, respectivamente.

Al no lograr sus objetivos, el alcalde Iván Arias firmó el Decreto Municipal 034, que modifica el cobro de multas a las construcciones ilegales y permite su regularización. La alerta al respecto la dio la concejal Yelka Maric, quien advirtió que es un decreto nocivo y pernicioso, peor que la Ordenanza Municipal 046. El Decreto Municipal 034 es una aberración legal, ya que le otorga al infractor la posibilidad de aumentar la cantidad de pisos sin restricciones, ignorar todas las normas y regulaciones respecto a espacios comunes como parqueos y áreas verdes, y construir en cualquier lugar. Además, permite al transgresor iniciar el proceso de fiscalización una vez terminada la obra y pagar multas correspondientes con un descuento del 80%. No establece límites ni plazos. El Decreto Municipal 034 es más perjudicial que un perdón o una regularización temporal, abriendo la puerta a la ilegalidad. Ante el panorama alarmante que vive la ciudad de La Paz, se llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron los Asambleístas Departamentales Andrea Echeverría e Israel Alanoca, los Amigos de la Ciudad y el Colegio de Arquitectos, encabezados por el diputado paceño Alejandro Reyes. Enviaron al Ejecutivo Municipal una impugnación y un proyecto de derogación al Concejo.

Las dudas sobre el accionar municipal se multiplicaron después de la intervención de la delegación edil que trató de defender el decreto. La realidad es que no existe un trabajo serio al respecto. Hasta ahora no sabemos nada de la actualización de la Ley de Uso de Suelos Urbanos, anunciada por la Secretaria de Planificación, María del Carmen Rocabado, en septiembre de 2022, incluso después de que el alcalde Arias propuso trabajar en conjunto con los colegios de profesionales. Las intensas lluvias en La Paz evidencian la vulnerabilidad y el abandono en el que nos encontramos los paceños. La mazamorra sufrida el 1ro. de enero de 2024 en Rosasani, que afectó la Periférica, es un pequeño ejemplo. También debemos mencionar el deslizamiento activo en la zona de la Cervecería de San Antonio. Cada día es incomprensible el accionar edil, y es un secreto a voces que intentan beneficiar a especuladores de la construcción que no respetan ninguna normativa y afectan a muchos ciudadanos que invierten en edificaciones sin garantía legal al carecer de la documentación necesaria. ¿Devolución de favores de campaña?

Ante los peligros que enfrenta la ciudad y la población debido a la falta de estudios técnicos y la actualización de la Ley de Uso de Suelos Urbanos, la regularización de construcciones ilegales en diversos intentos es una muestra de la falta de tino y sentido común de la máxima autoridad municipal. Los paceños debemos estar atentos al accionar de nuestras autoridades y frenar sus tropelías.

Jorge Roberto Marquez Meruvia es Politólogo