Abogado de Eva Copa: “No hay ningún miedo”, el objetivo del recurso es garantizar que “no exista ningún vicio”

“ No hay ningún miedo ”, dijo el abogado de la autoridad edil, Frank Campero, quien indicó que el objetivo del recurso es garantizar que “ no exista ningún vicio ” en el proceso y, en ese contexto, denunció que ya se detectaron observaciones.

El jurista señaló como ejemplo que en el informe de la Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz se deriva la aprobación del trámite a la Sala Plena del TED de Tarija.

“Estamos en La Paz y se va a hacer un revocatorio de la ciudad de El Alto y no tiene nada que ver la Sala Plena del departamento de Tarija, esta es una irregularidad, esto vulnera el debido proceso”, afirmó Campero en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.

Asimismo, el abogado indicó que las autoridades electorales notificaron a Felipe Quispe, promotor del trámite, para que “subsane” las observaciones en el plazo de 24 horas, no obstante, “en el formulario de notificación no existe día, no da certeza cuando lo notifican”.

“Si presentan extemporáneamente estas observaciones, no se habría podido abrir el proceso revocatorio contra la alcaldesa Copa”, señaló Campero.

El abogado explicó que el recurso de apelación fue admitido y en elñ TED de La Paz, que remitió el caso al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que lo analice en Sala Plena.

En su criterio, con la admisión de la apelación se debe paralizar el proceso de recolección firmas.

“Por ahí nos da la razón a nosotros, y nos dice que se tiene que anular hasta el vicio más antiguo y volver a reencaminarse, toda la firma que están realizando, todo el proceso en este momento que están realizando, quedaría nulo de pleno derecho, no porque nosotros lo decimos, sino porque así en su momento la Sala Plena del Tribunal Electoral tendrá que resolver”, señaló.

Descargo

Los promotores del proceso dejaron este asunto en manos del TSE y reivindicaron su derecho de impulsar el revocatorio.

“Legalmente, nosotros, como alteños, estamos pidiendo la revocatoria, quien lo va a solucionar toda esa parte es la Corte Electoral, no nosotros”, afirmó el activista Emilio Justo.

En ese marco, el dirigente desafió a Copa: “Si no tiene nada de miedo, por qué tiene que tener miedo, el que nada hace, nada teme”.

Los promotores aseguraron que a la fecha recolectaron unas 100.000 de las 210.000 que requieren para que el TSE valide el trámite. El plazo es el 10 de marzo.

Trámite

Campero insistió en que “en este caso debería ya frenarse” la recolección de firmas “porque ya las partes han sido notificadas y Sala Plena debería resolver en un tiempo corto”.

“Sala Plena tiene la tuición de determinar si este proceso revocatorio continúa o en su defecto se va a paralizar, pero ojo, ese problema no ha sido nuestro, ese problema ha sido de quienes han presentado y no han tenido el cuidado de determinar, cuidar el debido proceso y sin un debido proceso no podemos ir a un efecto revocatorio que viciaría todo ese fin”, señaló.