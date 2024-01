Globos de Oro 2024: en vivo los ganadores de cada categoría

La ceremonia que se realiza en el Beverly Hilton de Los Ángeles premia a lo mejor del cine y lo más destacado en la industria televisiva del 2023

La ceremonia se celebra en el Beverly Hilton de Los Ángeles

Los Globos de Oro 2024, que premian a las mejores películas y series del último año del cine y la televisión internacional, se celebran en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La ceremonia destaca el desempeño de actores, directos, guionistas, banda sonora de la industria global, tomando en cuenta la opinión de los 93 miembros que conforman la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Así, estrellas de cine y televisión están reunidas en una noche de glamour en la que varios títulos como Los asesinos de la Luna, Barbie, Oppenheimer, Succession, Ted Lasso o The Last of Us, figuran entre los favoritos en sus respectivas nominaciones.

Los primeros 6 ganadores de los Globos de Oro 2024: DaVine Joy Randolph, Robert Downey Jr, Ali Wong, Steven Yeun y Elizabeth Debicki

Ali Wong fue destacada a mejor actriz en miniserie o película para televisión (REUTERS/Mike Blake) Ali Wong fue destacada a mejor actriz en miniserie o película para televisión (REUTERS/Mike Blake)

Mejor actriz de reparto:

DaVine Joy Randolph

La actriz se llevó el galardón por su papel en Los que se quedan. En la misma categoría competían Emily Blunt, por Oppenheimer, Danielle Brooks, por El color púrpura, Jodie Foster, por Nyad, Julianne Moore, por May December y Rosamund Pike, por Saltburn.

Mejor actor de reparto:

Robert Downey Jr

Emocionado, el artista que fue premiado por su actuación en Oppenheimer subió al escenario con texto en mano para dar su discurso. En la categoría competía con Willem Dafoe, por Pobres criaturas, Robert De Niro, por Los asesinos de la luna, Ryan Gosling, por Barbie, Charles Melton, por May December y Mark Ruffalo, por Pobres criaturas.

Margot Robbie en la premiación de los Golden Globes 2024 (via Getty Images)

Mejor actriz en miniserie o película para televisión:

Ali Wong

Con emoción, los presentadores dijeron el nombre de la actriz estadounidense, quien subió al escenario para agradecer su triunfo por la serie Bronca. Junto a ella estaban nominadas Riley Keough, Todos quieren a Daisy Jones, Brie Larson, Cocina con química, Elizabeth Olsen, Love & Death, Juno Temple, Fargo y Rachel Weisz, Inseparables.

Mejor actor en miniserie o película para televisión:

Steven Yeun

El actor fue destacado por su papel en Bronca. En la misma categoría competían Matt Bomer, por Compañeros de ruta, Sam Claflin, Todos quieren a Daisy Jones, Jon Hamm, Fargo, Woody Harrelson, Los fontaneros de la Casa Blanca y David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves. Si bien se trata de una serie coral, con diferentes actores, en la obra se destacan los personajes interpretados por Wong y Yeun.

Mejor actriz de reparto de televisión:

Elizabeth Debicki

Entre diversas figuras de gran calibre, la artista fue distinguida por su actuación en The Crown. La francesa de 33 años subió al escenario con su llamativo vestido plateado y agradeció a los expertos. En la categoría también comeptían Abby Elliott, The Bear, Christina Ricci, Yellowjackets, J. Smith-Cameron, Succession, Meryl Streep, Solo asesinatos en el edificio, y Hannah Waddingham, Ted Lasso.

Globos de Oro 2024 – Matthew Macfadyen ganó el Globo de Oro por el papel de Tom Wambsgans en el programa de televisión «Succession».

Mejor actor de reparto de televisión:

Matthew Macfadyen

El actor fue galardonado por su actuación en Succession. Junto a él competían Billy Crudup, The Morning Show, James Marsden, Jury Duty, Ebon Moss-Bachrach, The Bear, Alan Ruck, Succession y Alexander Skarsgård, Succession.

Globos de Oro 2024 – Justine Triet y Arthur Harari ganaron el Globo de Oro al mejor guion cinematográfico

Mejor guion de cine:

Justine Triet y Arthur Harari

Entre una lista de exitosos profesionales, los ganadores fueron destacados por su trabajo en Anatomía de una caída.

Jeremy Allen White ganó el premio como mejor actor de televisión por The Bear

A continuación fue el momento de mejor actor de televisión (musical o comedia), cuyo premio fue para Jeremy Allen White, por The Bear.

Mejor actor de televisión (musical o comedia): Jeremy Allen White

Por The Bear

Globos de Oro 2024 – Ricky Gervais ganó el Globo de Oro a la mejor interpretación en un monólogo televisivo Globos de Oro 2024 – Ricky Gervais ganó el Globo de Oro a la mejor interpretación en un monólogo televisivo

Mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión: Ricky Gervais

Por Armageddon

Así llegó el turno a mejor interpretación en Stand-Up Comedy en televisión, al cual fue para Ricky Gervais, por Armageddon.

