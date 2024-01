Hidrocarburos lanza plan logístico para garantizar el abastecimiento de combustible en el país

Fuente: erbol.com.bo

Pese a los persistentes bloqueos, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó este jueves que se puso en ejecución un plan logístico el cual tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de combustible en el país.

De las 1.054 cisternas que se encargan de la provisión de diésel y gasolina, 80 están paradas en diferentes puntos de bloqueo del Trópico de Cochabamba, mientras que otras 260 corren el riesgo de quedar en similar situación.

Molina informó que el trabajo de abastecimiento de combustible se realiza en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en todo el país.

Las cisternas, según dijo, recorren por rutas alternas para llegar a sus destinos y abastecer de combustible, pese a los bloqueos que ya llevan su cuarto día.

“Hay grupos movilizados que no tienen el interés de que el combustible llegue a la población y lo único que intentan, sin duda, es generar mayor caos. Creo que eso no es posible, no es posible que por caprichos políticos se ponga en serio riesgo la actividad fundamental como el transporte y de paso se atente contra la economía de nuestro país”, afirmó.

Aseguró que por el momento existen los saldos suficientes en las estaciones y plantas de almacenaje, sin embargo, no ocurre lo mismo en Puerto Villarroel que se encuentra cercado por los bloqueos de organizaciones sociales “evistas”.

La principal de los sectores movilizados es la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la autoprórroga de mandato. //agc