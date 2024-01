Inscripciones escolares: estos son los siete puntos que debes saber antes dirigirte a una unidad educativa

Las inscripciones escolares comienzan este lunes en todo el país y finalizan el viernes 19.

Fuente: Unitel

Este lunes comienzan las inscripciones escolares para estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y particulares de todo el país.

Se anticipa que será una jornada con mucho movimiento y por ello es muy importante que antes de ir a un centro educativo, conozca la siguiente información.

1. La inscripción es solo para alumnos nuevos

El ministro de Educación, Édgar Pary, reiteró este domingo que el proceso de inscripción solo está dirigido a los estudiantes nuevos.

Es decir, aquellos niños y niñas que inicien su vida escolar en el nivel de inicial como prekínder y kínder; además, de aquellos que comiencen primaria, y de estudiantes que por algún motivo se hayan cambiado de domicilio o para quienes estén por ingresar al nivel secundario.

El resto de los estudiantes tiene inscripción automática en la misma escuela o colegio en la que estudiaron el año pasado.

2. Colegios de alta demanda

Con relación a las unidades educativas de alta demanda, la autoridad recomendó a los padres de familia no desesperarse ni hacer filas en estos colegios, pues los cupos se encuentran cubiertos.

“Ya se ha trabajado en el mes de noviembre en estos colegios, solo quedaba que los estudiantes ratifiquen su puesto, nada más”, aseguró.

3. La documentación que debe llevar para la inscripción

El certificado de nacimiento original y la cédula de identidad del estudiante son los documentos indispensables para este proceso.

En caso de no presentarlos al momento de la inscripción, la madre, padre o tutor firmarán un Acta de compromiso que les da un plazo para presentar el documento no mayor a los 30 días calendario.

Punto 4. Estudiantes extranjeros

En el caso de los estudiantes extranjeros, la madre, padre o tutor deberá presentar los documentos otorgados por el Estado Boliviano: como la cédula de identidad de extranjero o la cédula de identidad de diplomático, o similares del país de origen –documento nacional de identificación, pasaporte, certificado de nacimiento—.

En los casos de situación extrema los padres o tutores podrán presentar la Declaración Jurada de Buena Fe que forma parte complementaria del Formulario de Registro Único de Estudiantes (Rude).

Punto 5. Nivel inicial

Para el primer o segundo año de Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada y primer año de Educación Primaria Comunitaria Vocacional, los padres deberán presentar el carnet de vacunas de los niños, quienes no presenten este requisito deberán aproximarse al centro de salud más cercano para completar el esquema de vacunas de sus hijos, sin embargo, al no presentar este requisito no impide la inscripción del menor de edad en las unidades educativas.

Otro requisito es la presentación del certificado del segundo año de nivel inicial (kinder) para ingresar al nivel primario.

Punto 6. Líneas de denuncia

El ministerio de Educación habilitó las líneas 71549709 y 71550970 (WhatsApp), el fijo 22442144 con el interno 390 para que los padres de familia puedan denunciar irregularidades que vean en las unidades educativas en el momento de las inscripciones.

Punto 7. ¿Cuándo termina las inscripciones?

Según la Resolución Ministerial, las inscripciones escolares comienzan este lunes 15 y finalizan el próximo viernes 19.