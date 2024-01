Las RIN caen de $us 3.796 millones a $us 1.709 millones en un año; el BCB identifica 4 factores

El Banco Central de Bolivia (BCB) identificó al menos cuatro factores para la disminución de más de $us 2.000 millones en un año.

Edwin Rojas, presidente interino del BCB.

La Paz, 4 de enero de 2024 (ANF).- Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron de $us 3.796 millones a $us 1.709 millones, de diciembre del 2022 a diciembre del 2023. El Banco Central de Bolivia (BCB) identificó al menos cuatro factores para la disminución de más de $us 2.000 millones en un año.

Las RIN llegaron a un saldo de $us 1.709 millones a diciembre del 2023; de las cuales, $us 1.566 millones están en oro y $us 166 millones en divisas.

El presidente interino del BCB, Edwin Rojas, dijo que esos niveles de las RIN podrían haber aumentado si Argentina hubiera pagado los 200 millones de dólares por la venta de gas y si la Asamblea Legislativa hubiera aprobado los más de 700 millones de dólares en créditos internacionales.

“Tenemos un saldo de más de 200 millones de dólares que nos adeuda Argentina. De no haber sido esto, hubiéramos cerrado con un nivel próximo a los 2.000 millones de dólares. Otro elemento que, también debe mencionarse, son los más de 700 millones de dólares que no han sido aprobados en la Asamblea nacional, lo cual hubiera permitido un incremento respecto al nivel actual de reservas”, resaltó el presidente a.i. del BCB.

Entre otros factores que explican la disminución de las RIN están: menores ingresos por la exportación de hidrocarburos; pagos por importación de combustible subvencionado; pago por el servicio de deuda externa; dotación de dólares a la economía nacional.

Para este año, el BCB proyecta comprar al menos 10 toneladas de oro, valuadas en $us 600 millones. El ente monetario también espera que el Legislativo apruebe créditos internacionales pendientes en la gestión anterior.

