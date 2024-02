De acuerdo con los datos presentados por el INE, el país registró un déficit comercial de $us 585 millones durante el año pasado.

Bolivia cerró el año pasado con $us 10.911 millones en exportaciones, lo que representa un 20% menos que la cifra obtenida en 2022 que llegó a los $us 13.671 millones, que fue un récord en el comercio exterior boliviano.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la situación política y social interna y también la externa ocasionaron que el comercio exterior boliviano sea afectado.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la situación de los mercados financieros internacionales, la contracción económica mundial y el cambio climático son algunos de los factores que influyeron en una disminución en las exportaciones.

A nivel nacional, las sequias y los bloqueos en carreteras, en rutas de entrada y salida de mercancías al país, generaron un perjuicio en las ventas externas.

Los productos que registraron variación negativa en las exportaciones durante 2023 fueron de la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, castaña, semillas y habas de soya y bananas.

Las exportaciones de gas natural también mostraron una reducción, respecto a igual periodo de 2022. De la misma manera las ventas de minerales como el zinc cayeron el año pasado.

Lo propio ocurrió con los principales productos de la actividad de Industria manufacturera que también registraron una disminución. El estaño metálico, derivados de soya y el oro metálico tuvieron una variación negativa.

Compras

Respecto a las importaciones, el país registró $us 11.495,6 millones, cifra menor en $us 373,9 millones a la registrada en el mismo período de 2022, cuando alcanzó a $us 11.869,5 millones. Este comportamiento representa una disminución de las importaciones en el período de referencia de 3,2%.

Por tanto, el déficit comercial que registró Bolivia en 2023 es de $us 585 millones.

En diciembre, el entonces viceministro de Comercio exterior e Integración, Benjamín Blanco, proyectaba un déficit comercial al cierre de 2023 en torno a los $us 177 millones, cifra que es “controlada”. El mes pasado, el Gobierno y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) dijeron que las exportaciones en 2023 podrían cerrar en $us 11.000 millones.