Hombre sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de su esposa sale de la cárcel por orden de la Justicia

Alejandro Torrico fue sentenciado por el feminicidio de Nancy Villarroel; sin embargo, en las últimas horas la Justicia determinó que cumpla detención domiciliaria.

Fuente: Unitel

La Justicia determinó que el feminicida de Nancy Villarroel sea beneficiado con la detención domiciliaria tras haber sido sentenciado, hace pocos meses, a 30 años de cárcel. La familia de la víctima lamenta la decisión de las autoridades judiciales y esperan que la decisión sea rectificada.

Se trata de Alejandro Torrico, el esposo de Nancy Villarroel, que tras varios meses de audiencia fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio. La víctima había desaparecido de su vivienda el pasado 9 de julio de 2019.

“Estoy indignada con estas resoluciones arbitrarias, no me parece correcto. Con un poco de sentido común pienso que esto no es normal por soltar feminicidas sin ningún argumento. Los nuevos abogados pidieron acción de libertad en diciembre, pero no fuimos notificados. La juez del 14avo de sentencia, la doctora Lilian Moreno anuló un auto supremo”, sostuvo Roxana Villarroel, hermana de la víctima.

La data del caso establece que las imágenes de cámaras de seguridad ayudaron a identificar que el auto de Torrico ingresó de retro a la vivienda y habría cargado el cuerpo en el motorizado tras haberle quitado la vida.

“No hallo consuelo, ni respuesta alguna a este atropello. No mataron a una hormiga, mató a mi hermana, a una persona. No puede entrar y salir de la cárcel cuando le dé la gana”, acotó la hermana.