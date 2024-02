Manolo Torres, el hombre que dio su vida al intentar salvar a un niño que moría ahogado

Sin pensarlo dos veces y en medio de la lluvia, Manolo Torres se lanzó a un canal de drenaje por un niño que corría peligro de ahogarse.

Fuente: Unitel

Manolo Torres, un hombre de 40 años y nacido en Santa Cruz, es recordado como un héroe. El hombre, que se dedicaba al comercio, se lanzó este sábado a un drenaje de agua para rescatar a niño de 11 años que moría ahogado.

“Sin pensarlo dos veces, con celular y todo, se lanzó al agua para querer rescatarlo”, indicó Jorge Torres, hermano de Manolo.

Jorge relató que su hermano conocía al papá del niño, que se encontraba en peligro. Sin embargo, la fuerza del agua arrastró a Manolo.

Manolo era el tercero de seis hermanos y deja en la orfandad a un hijo. Jorge recuerda a su hermano como una persona solidaria con las personas y que también ayudaba a animalitos “Siempre daba por las personas, por los niños”, recordó. La mañana de este lunes, el cuerpo de Manolo fue encontrado sin vida. Debido al estado del cadáver, se complicaba la identificación; sin embargo, los familiares reconocieron el tatuaje y el celular, que aún estaba en el bolsillo de su pantalón. El rescate del niño Una persona que pasaba por el lugar vio el momento que el niño cayó al drenaje de agua y fue en busca de ayuda para sacarlo. Sin embargo, en ese momento, aparentemente, fue cuando Manolo se lanzó por el niño.

“Estaba fuerte la lluvia. Yo estaba con mi vehículo, veo que se cayó algo, no sabía que era el niño. Cuando vi que sacó la manito, me percaté que era una persona, pero no sabía que era un niño. Ya veo que saca la cabecita para tomar aire y ahí me paro y busco ayuda porque yo solito no iba a poder, yo estoy mal de las piernas. Al parecer se tiró una persona antes que yo”, relató Alex Rodríguez, quien ayudó al rescate.

Rodríguez contó que hizo parar un camión de donde bajaron dos personas, uno de ellos fue por el niño, quien había logrado agarrarse a un árbol caído. Con la ayuda de una soga, sacaron al menor del agua.

“Creo que (Manolo) es un héroe porque tuvo la intención de tirarse y sacar al niño”, indicó Rodríguez al recordar a Manolo.