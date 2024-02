Problemas de formas de pago y logística impiden mayor flujo comercial entre Bolivia y Rusia

El Embajador de la Federación de Rusia en Bolivia, Mikhail Ledenev, señaló que desde el punto de vista comercial, la relación entre ambos países requiere de un mayor desarrollo y solución de temas puntuales para fomentar la importación y exportación de productos.

“Desde el punto de vista comercial, nuestras relaciones tienen que ser desarrolladas aún más, tenemos un intercambio bastante dinámico, pero tenemos también problemas que tienen que ver con la forma de pagos, tenemos que solucionar este asunto, estamos trabajando en ello; sin agilizar el esquema de pagos es difícil hablar del incremento del comercio”, dijo el diplomático en entrevista con ANF.

Si bien en marzo de 2023, Ledenev declaró a la Agencia Rusa de Información Nóvosti que la cooperación comercial entre Bolivia y Rusia se habría desarrollado activamente en 2022 con la apertura de cuentas corresponsales directas en rublos y bolivianos, aún faltan temas por abordar para lograr una dinamicidad comercial.

En 2021, Bolivia exportó 14,1 millones de dólares a Rusia. Los principales productos exportados fueron carbonatos ($us 4,35 millones), sales inorgánicas ($us 2,13 millones), y nueces del Brasil ($us 1,93 millones), entre los principales. También están productos como café y carne. En 2022, Bolivia exportó a Rusia 1,5 millones en carne de res.

“Hay interés hacia la producción boliviana, sabemos que hay consumidores rusos que aprecian mucho el café boliviano, ya en algunas cadenas de café en Moscú y en otras ciudades de Rusia tienen el café boliviano para ofrecer y tiene muy buena aceptación”, indicó el embajador.

El diplomático agregó que también es preciso trabajar en la logística, debido a que en el mundo actual este problema es bastante importante. “Entonces, para abordar el problema de nuestro comercio, tenemos que solucionar problemas de pagos, de logística, son las dos cosas en que estamos trabajando”, apuntó.

Ledenev destacó que Bolivia tiene productos que puede ofrecer para los mercados rusos, así como lo hacen muchos países sudamericanos, que están suministrando producción importante y con mucho éxito, por lo que insistió en que se debe trabajar bilateralmente con Bolivia para hacer más efectiva la relación comercial.

“Hay que agilizar eso a través del mecanismo de la Comisión Mixta Intergubernamental” que hay entre los dos países, enfatizó.

Desde 2000, Rusia firmó unos 200 acuerdos de cooperación con países latinoamericanos y caribeños. Entre ellos se incluyen a Brasil, Perú, Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia.

Brasil es uno de los países sudamericanos de mayor flujo comercial con Rusia. En 2020, las importaciones y exportaciones de bienes entre ambos países estaban entre las más altas del ranking de relaciones comerciales de América Latina.

