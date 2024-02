Transporte interdepartamental exige al gobierno solucionar los bloqueos de carreteras

El centro de La Paz amaneció bloqueado por el sector del transporte departamental

La Paz amaneció paralizada por los buses de transporte interdepartamental. Foto: captura Unitel

eju.tv

Las principales vías de la sede de gobierno amanecieron bloqueadas por buses de transporte interdepartamental que impiden el tránsito vehicular en el centro paceño. La dirigencia del sector asegura que el cerco promovido por sectores afines a Evo Morales atenta contra la economía de los choferes quienes se ven impedidos de trabajar con normalidad.

El presidente del Comité Nacional de Buses, Richard Martínez, advirtió que las movilizaciones serán permanentes hasta que se de una solución al bloqueo de caminos, porque el sector del transporte es el más afectado por la medida que permite ya que sus afiliados tienen varias obligaciones que no pueden ser cumplidas por ese motivo.

“La medida la tomamos por la impotencia que tenemos, queremos pedir disculpas a la población paceña, porque finalmente no podemos hacer nada, nuestros compañeros están sufriendo en las carreteras, tenemos muchas responsabilidades que cumplir, tenemos muchas deudas que tenemos que subsanar y ahora estamos impedidos de hacerlo”, aseguró.

Martínez recordó que el transporte interdepartamental no solo se circunscribe a los dueños de las empresas de buses, sino que por detrás hay una gran cantidad de gente que trabaja en los diferentes niveles de servicios en todo el país, desde los choferes y ayudantes hasta las personas que venden pasajes o cargan las encomiendas.

El dirigente pidió al gobierno ocuparse de este problema que afecta no solo a los transportistas, sino a los sectores más empobrecidos de la sociedad que viven del día a día; por ello, demandó a las autoridades de los diferentes órganos a encontrar soluciones que permitan normalizar la actividad económica y productiva en todo el territorio nacional.

“Estamos colapsando, nuestros compañeros están varados en las carreteras, no tienen alimentos, no tienen que comer y no solamente está impactando ahí, también en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz; en fin, esto ya se está desbordando y se está saliendo de control, porque no vemos que haya una solución”, lamentó.

Por último, recordó que los buses no salen al interior del país lo que es aprovechado por otros sistemas de transporte que cobran precios exorbitantes a los pasajeros para llegar a su destino, hecho que será denunciado al viceministerio de Transporte para que tome las medidas contra quienes aprovechan el estado de convulsión en el país.