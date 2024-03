Ampliado del Pacto de Unidad ‘arcista’ fijará este viernes la fecha de su congreso del MAS

“No se puede permitir y no se actúa con imposiciones, hay una determinación del TSE y eso es de cumplimento, decir que prevalece el Congreso de Lauca Ñ¿con qué fundamento?, va a acabar los plazos que corresponden y el Tribunal determinará eliminar la personaría, creo la intención de ellos es que, si no es el hermano Evo, no será nadie”, señaló Seña.

Asimismo, el dirigente restó importancia al ampliado, convocado por el evismo, que se desarrollará en el municipio cruceño de Cuatro Cañadas, el sábado 2 de marzo, en el que analizarán la coyuntura que atraviesa el país y ratificarán a la dirección nacional de ese partido.

En La Paz, además de la Csutcb, participan confederaciones Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, así como comités ejecutivos, estructuras orgánicas, federaciones departamentales y regionales, además de ayllus, markas, capitanías, centrales regionales indígenas.