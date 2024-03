Censo: el conteo se hizo con 74 zonas sin delimitación

Las jornadas del censo terminaron en el país. Este proceso censal avivó varios conflictos por límites, lo que puede impactar en el nuevo mapa político. Hubo regiones donde los voluntarios no pudieron ingresar debido a la resistencia de sus pobladores. Mientras, el Gobierno empezó el trabajo post censal con una fuerte mirada de las regiones y pedidos de fiscalización.

En agosto de 2023, Santa Cruz fue el noveno y último departamento en concluir el proceso pre censal, que permitió a Bolivia contar con una nueva cartografía estadística. Eso permitió que se conozca las viviendas que visitaron los voluntarios, las calles, avenidas, puentes, plazas, caminos, ríos, accidentes geográficos y ubicar referencias de infraestructura sanitaria y de educación. Además, se vio algunos límites entre departamentos y municipios. Eso levantó problemas en algunas regiones y que se vieron en el día del censo.

Por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda 2024 ahondó el conflicto de límites entre los departamentos de Santa Cruz y Beni. En ese lío una de las comunidades en disputa fue Piso Firme, que es reclamada por Beni y Santa Cruz. Al final, esa comunidad, que tiene como asiento electoral el municipio de San Ignacio de Velasco, fue censada como parte de suelo cruceño.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), producto del trabajo de 30 censistas y tres supervisores voluntarios, se censaron a 633 personas hasta el domingo pasado. “El censo ha sido muy positivo y estamos satisfechos”, así se refirió la segunda gran cacique de la Nación Chiquitana de Piso Firme, Maida Peña, respecto a la realización del censo en esta comunidad.

En Piso Firme

Peña agradeció al Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, a la Gobernación de Santa Cruz, a la cabeza del gobernador suplente Mario Aguilera, y al viceministerio de Autonomías, por garantizar la realización del censo. María René Álvarez, diputada de Creemos, sostuvo que todo se desarrolló con normalidad.

“La población está satisfecha por el respeto de sus derechos y porque los formularios, como debía ser, llegaron desde nuestro municipio de San Ignacio de Velasco. Nosotros estamos en labor de fiscalización y vamos a continuar con ello para la defensa de los intereses de esta comunidad cruceña”, indicó Álvarez.

No pasó lo mismo en otras regiones. En la comunidad de Paractito, en el trópico de Cochabamba, la población no dejó que los censistas hagan su trabajo. Ellos piden ser parte del municipio de Colomi y no de Villa Tunari. En Cochabamba, Colomi es uno de los municipios que enfrenta conflictos de límites con otras regiones del departamento, donde su población había llegado a advertir que no iban a permitir que se realice el Censo si se vulneraran comunidades.

Eso sucedió y ahora la población de Paractito no se fue censada. A esta comunidad las boletas censales llegaron con el código de Villa Tunari, lo cual fue rechazado por los comunarios. Ante la situación, los habitantes impidieron que los voluntarios censistas realicen su trabajo de recolección de datos. Los pobladores se reúnen para determinar qué medidas asumirán.

También en Cochabamba, dos comunidades del municipio de Pojo no se censaron debido a un conflicto de límites. En este punto incluso hubo enfrentamientos físicos, lo que derivó en seis personas heridas.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Jorge Ríos, informó que en horas precedentes al inicio del censo ya se habían suscitado enfrentamientos entre pobladores de las comunidades Dianpampa y Buena Vista. La autoridad policial agregó que el 23 de marzo se suscitaron nuevos enfrentamientos entre ambas comunidades y que, por eso, el Comando Departamental dispuso que se traslade un contingente policial a la zona en conflicto.

Sobre el tema, el alcalde de Colomi, Félix Veizaga, confirmó que en un ampliado desarrollado el domingo, se determinó que las boletas censales no saldrán de las instalaciones de la comuna hasta que se dé solución al conflicto.

“Vinieron llorando y amenazando con sacarme de la Alcaldía, por eso han definido que esas boletas no van a salir del municipio hasta que solucionen este problema”, dijo Veizaga.

El alcalde detalló que son al menos 53 comunidades de Colomi que estarían figurando en Villa Tunari. Al respecto, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó a radio Erbol que sostuvo reuniones con las autoridades de ese municipio donde se acordó los compromisos asumidos y no descartó volver a reunirse para nuevamente aclarar la solución al conflicto.

Desde el Gobierno

Ayer, en medio de tensiones y desacuerdos sobre los límites en el contexto del censo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, pidió levantar los bloqueos registrados en Abapó y el municipio de El Torno. la autoridad enfatizó que el propósito del censo no es definir límites, sino recopilar datos precisos sobre familias, viviendas y ocupaciones.

“El censo lo que hace es levantar cuántas familias, personas, a qué nos dedicamos, si tenemos vivienda propia o no, si es de tabique, ladrillo, adobe o de qué está hecha esa vivienda, es para eso el censo, el censo no define límites”, declaró Montaño.

Por su parte, Sabino Quisbert, director departamental del INE en Santa Cruz, subrayó que el Censo no tiene la función de definir límites entre municipios. Quisbert explicó que la responsabilidad de esta tarea recae en el viceministerio de Autonomías o los gobiernos departamentales.

En el municipio de Malla, de la provincia Loayza en La Paz, también hubo un conflicto por límites que impidió la realización del censo, según denuncia de funcionarios del INE. El problema fue entre campesinos de Champullo, Ichoca, Yaco y Malla.

Mientras, el alcalde de La Paz, Iván Arias, planteó ayer “un pacto nacional” para evitar la confrontación en el país después de la realización del censo. Además, el coordinador de la Ruta del Censo, Mario Galindo, dijo que con los resultados se debe realizar un nuevo padrón electoral.