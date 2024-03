Chrome tiene 3 novedades y no te habías dado cuenta

Google Chrome ha lanzado recientemente tres actualizaciones que prometen mejorar significativamente la forma en que buscamos información en internet.

Ya sabes que pequeñas mejoras pueden marcar una gran diferencia en nuestra interacción diaria con el software. Estas novedades en Chrome no son la excepción, y aquí te cuento de qué se tratan, enfocándome en la simplicidad para que todos podamos entender su impacto.

Sugerencias personalizadas basadas en búsquedas populares

La primera mejora que Chrome nos trae es la capacidad de ofrecer sugerencias de búsqueda que no solo se basan en nuestras propias consultas anteriores, sino también en lo que otras personas están buscando. Esta función está diseñada para cuando abrimos una nueva pestaña y no estamos muy seguros de qué exactamente queremos encontrar. Por ejemplo, si recientemente busqué sobre un plato coreano específico, la próxima vez que inicie una búsqueda, Chrome me sugerirá otros platos coreanos populares. Esta funcionalidad tiene el potencial de abrirnos a un mundo de descubrimientos que quizás no habríamos considerado por nuestra cuenta.

Imágenes en las sugerencias de búsqueda

La segunda actualización mejora la forma en que Chrome muestra imágenes en las sugerencias de búsqueda. Antes, solo veíamos imágenes cuando nuestra búsqueda coincidía exactamente con un producto específico. Ahora, si estoy buscando algo más general, como muebles con inspiración bohemia, Chrome me mostrará imágenes de productos y categorías relacionadas directamente en la barra de búsqueda. Esta característica es especialmente útil para aquellos momentos en que sabemos el estilo de lo que queremos, pero no tenemos un producto específico en mente.

Conexión mejorada en situaciones de baja cobertura

Por último, pero no menos importante, Chrome ha mejorado su capacidad para ofrecer sugerencias de búsqueda incluso con una conexión a internet deficiente. Esto es crucial, ya que no siempre contamos con una conexión estable, especialmente cuando estamos en movimiento. Chrome logra esto mediante la descarga de un modelo ligero que almacena las sugerencias de búsqueda más populares, permitiéndonos acceder a ellas incluso cuando la conexión es lenta o estamos en modo incógnito.

Estas actualizaciones quieren que los usuarios pasemos más tiempo en Chrome, que lo encontremos más útil, ya que esa es la palabra que hay en letra grande en las oficinas de Google: todo tiene que ser útil.