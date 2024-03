Comunidad Ciudadana: Nayar y Roca se cruzaron en vivo; se increparon por ‘dormir’ y por ver a Milei

Los diputados de la alianza de Carlos Mesa no tuvieron ningún problema en dejar expuestas sus diferencias en una transmisión desde la Cámara Baja. Cruzaron culpas y reproches.

La interna de Comunidad Ciudadana (CC) está complicada. Y quedó expuesta en el duro cruce que tuvieron los diputados Luisa Nayar y Miguel Roca, quienes pese a ser parte de la misma alianza, ventilaron sus diferencias en una transmisión en vivo.

Roca encendió el lente de su celular y se dispuso a compartir con sus seguidores lo que iba sucediendo adentro del hemiciclo de la Cámara Baja. Al lado se encontraba Nayar. Fue a partir de entonces que se desató el ida y vuelta. Ambos sacaron «trapitos al sol» dejando en evidencia las fricciones.

Nayar le reprochó que, según ella, su colega no se quedó en vigilia en el hemiciclo durante toda la noche de ayer «peleando» con ellos, para impedir la aprobación de los créditos.

Ella le recriminó que Roca se haya ido a dormir, a lo que él contestó diciendo que estaba en su derecho.

Por su parte, el diputado le cuestionó el hecho de que ella no haya estado presente cuando se abordaban «leyes cruciales». «¿Cuántas veces has faltado a tu curul cuando se han tratado leyes cruciales?», preguntó Roca, con Nayar al lado.

Y continuó agrandando la riña recordando que ella habría preferido ir a ver a Javier Milei, presidente de Argentina, en lugar de quedarse en Bolivia discutiendo normativas esenciales.

Esta es una aproximación al ida y vuelta entre los diputados de CC.

Nayar: Adelante, con respeto. Sin mentiras, por favor.

Roca: Sin mentiras, porque algo que no hago es mentir. Me han escuchado que dije: ‘no toda Comunidad Ciudadana’, y me he referido a la oficialidad de Comunidad Ciudadana. He dicho que hay honrosas excepciones. Lo he dicho. Tengo miles de testigos de que dije eso. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que la oficialidad de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi y otros, firmaron con ‘arcistas’ y masistas en que se comprometen en el punto 3 a aprobar todos los créditos? ¿Es cierto o no es cierto?

Nayar: Tendrán que responder estos señores. No generalice, colega.

Roca: ¿De dónde sacas que he generalizado? He dicho: ‘la oficialidad’.

Nayar: No generalice. Ahora recién está calmado, colega, después de que estuvo a los gritos con diputados de oposición. Estamos hace más de 35 horas aquí mientras vos y otros colegas se fueron a dormir, ¿o no? Se fueron y abandonaron este hemiciclo, ¿o no?

Roca: Me fui a dormir dos horas…

Nayar: Abandonaron este hemiciclo más de dos horas.

Roca: Me fui a dormir dos horas con todo el derecho.

Nayar: No es aquí nomás aparecer con esta camarita, golpearse el pecho, pero después dejarnos tirados aquí en la pelea.

Roca: ¿En qué pelea? No es mi pelea.

Nayar: Ah, ¿no es tu pelea? ¿No es tu pelea rechazar los créditos? ¿No es tu pelea modificar el orden del día? Entonces, ¿por qué decís que no es tu pelea? Esas son las mentiras a las que hacemos referencia, señores. Acá vienen a salir con su showcito de cámara, pero cuando toca batallar, se escapan. Esa es la realidad, Miguel. Si estuvieras peleando, estuvieras allá, no estuvieras sentado.

Roca: Quedate, ahora me toca a mí hacer las preguntas y vos vas a responder ¿Por qué cuando estábamos tratando el proyecto 144 y les advertí a todos que el acuerdo era una mamada, el de la convocatoria a Elecciones (Judiciales), y propusieron Pedrazas y María René, de Creemos, propusimos un artículo transitorio para mandar a los autoprorrogados a su casa, lo apoyaste o no lo apoyaste? No lo apoyaste.

Nayar: No mientas. Mi suplente estaba habilitado. Me estás acusando.

Roca: Les digo. Nadie de Comunidad Ciudadana, aparte de los tres que presentamos la iniciativa, nadie apoyó ¿Sabías eso? Nadie apoyó.

Nayar: Haces muchas solicitudes, pero al final salís solo a hacer showcitos en los medios de comunicación.

Roca: ¿Lo viste a Milei?

Nayar: A mí me invitaron el presidente Milei y la canciller Dina (quiso decir Diana Mondino).

Roca: ¿Era oficial? ¿Quién es a la que le gusta el show? Y cuando se estaba (inentendible) el presupuesto aquí, ¿vos dónde estabas? ¿Aplaudiendo por televisión a Milei o aquí defendiendo el presupuesto?

Nayar: Tranquilo, Miguel.

Roca: Yo soy Miguel, no Milei.

Nayar: Estas lejos de ser Milei

Roca: Por supuesto que sí, y vos más todavía ¿Cuántas veces has faltado a tu curul cuando se han tratado leyes cruciales? ¿Alguien cree que Luisa Nayar estuvo con Milei y no se sacó foto?

Nayar: ¿Acaso yo dije que estuve con Milei? ¿Por qué mentís, Miguel?

Roca: Te pregunté. Dijiste: ‘sí, me invitó Milei’.

Nayar: Me invitaron a través del gobierno de Javier Milei, el señor Milei y la canciller. Yo no soy la que para transmitiendo, Miguel, seguí en tu show.

Luego, al par se le acercaron otras dos asambleístas que defendieron a Nayar y acusaron a Roca de tener «delirio de persecución».