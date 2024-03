Exportación de gas natural, lindos recuerdos que se esfumaron

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija

¿Sabía que el 2013 las exportaciones de gas natural representaron el 51% del total de las exportaciones de Bolivia?

Así es, ese año exportamos por un valor de $us. 6.214,2 millones por la venta de gas natural a Brasil y la Argentina, algo que ya no se volvió a repetir. Lastimosamente desde el 2014 al 2023 las exportaciones de este hidrocarburo cayeron en un 66% en su valor, apenas el año pasado exportamos unos $us. 2.046,9 millones, que representaron solo el 19% de las exportaciones nacionales.

Entrando un poco más en detalle, en el caso de las exportaciones de gas natural a Brasil, el 2014 las mismas representaron el 29% de las exportaciones totales del país, pero esto descendió el 2023 a solo el 13%. En el caso de Argentina, la venta de gas natural a este país el 2014 represento el 17% del total de nuestras exportaciones, el 2023 apenas un 6%.

Si bien las exportaciones de gas natural siempre fueron mayores a Brasil que a la Argentina, en casi una relación promedio de 1,5 a 1 durante el 2014-2023, es evidente que ambas descendieron durante este periodo de tiempo, principalmente por la caída en la producción hidrocarburífera del país, de hecho, durante estos últimos 10 años la misma bajo en un 40%, si tomamos en cuenta su producción anual en millones de metros cúbicos.

La gestión 2023, las exportaciones nacionales fueron por un total de $us. 10.797,9 millones, de la cuales el 72% fueron en valor productos tradicionales (minerales e hidrocarburos) y el 28% productos no tradicionales (soya, girasol, carne, otros). En términos de volumen (toneladas métricas) los productos tradicionales representaron el 64%, en cambio los no tradicionales solo el 36%. Ambos tipos de productos exportados cayeron respecto al año 2022, que en el caso de los hidrocarburos fue por una menor producción, por la falta de inversión estratégica en el sector debido a una ley que no da seguridad ni es atractiva para los inversionistas extranjeros.

En este mismo sentido, la situación se complica más para departamentos como Tarija donde las exportaciones de gas natural representaron en promedio el 97% de sus exportaciones totales durante el 2014-2023; esto generó gran dependencia de la renta hidrocarburífera y de las transferencias gubernamentales como el IDH. En cambio, Santa Cruz, otro departamento productor y exportador de gas natural, solo represento un 34% en promedio, debido a que tiene una matriz productiva diversificada y una economía industrializad, todo lo contrario, a Tarija.

Finalmente, se estima que a partir de octubre de 2024 dejemos de exportar gas natural a la Argentina, lo cual tendrá un efecto negativo en los ingresos fiscales del país, transferencias gubernamentales a gobiernos sub nacionales y universidades y en la liquidez de divisas para el país.

A corto plazo, se deben buscar alianzas o acuerdos comerciales bilaterales estratégicos para continuar exportando el gas natural que aún nos queda como reservas. Sin embargo, lo más importante y vital es una nueva ley de hidrocarburos, que atraiga la inversión extranjera para el sector hidrocarburífero, que permita la exploración y explotación a nivel nacional, bajo la premisa de la conservación y menor daño al medio ambiente. El estado boliviano no tiene la capacidad técnica ni financiera para este cometido, necesitamos socios fuera del país, los cuales no vendrán si es que no se les brinda las garantías y condiciones óptimas para que ellos inviertan en Bolivia.